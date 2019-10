Baselbieter Auktionshaus versteigert Aktien für deutsches Innenministerium

Das Auktionshaus Hiwepa in Arlesheim hat einen einzigartigen Zuschlag bekommen: Es darf im Auftrag des Deutschen Ministerium des Innern über 7000 chinesische Anleihen und Aktien aus den Jahren zwischen 1895 und 1925 versteigern. Dies teilte das Unternehmen am Montag via Communiqué mit.