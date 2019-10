Basel glänzt im Gault-Millau-Licht

Nicht nur, dass Tanja Grandits vom Restaurant Stucki auf dem Buderholz nach 2014 einmal mehr zum Koch des Jahres gewählt wurde und ihr Chefkoch Aufsteiger des Jahres ist - Es gab auch weitere Glanzlichter in der Stadt am Rheinknie: Roger von Büren, Koch im Roten Bären, erreichte 14 Gault-Millau-Punkte. Das hippe Lokal am Rande des Rotlicht-Milieus an der Ochsengasse scheint sich damit zwei Jahre nach der Eröffnung in der gehobenen Gastro-Szene etabliert zu haben. Weiterer Aufsteiger ist Pascal Steffen vom Roots beim St. Johannspark in Basel. Auch er setzt trendige Zeichen und ist mittlerweile mehr als ein Geheimtipp. Dies war den Verantwortlichen 17 Gault-Millau-Punkte wert.. Ein weiterer Aufsteiger ist mit 15 Gault-Millau-Punkten Guy Wallyn vom Schloss Bottmingen.