Auf Nimmerwiedersehen, Herr Wessels

Schliesslich muss ich noch den letzten Streich von Wessels erwähnen: die Klage gegen den BaZ-Journalisten Daniel Wahl. Er verstosse in seinem Artikel gegen das Anti-Rassismus-Gesetz. Die Strafanzeige über einen Anwalt in Zürich lief ins Leere, und die Staatsanwaltschaft hat eine Einstellung des Verfahrens verfügt. Jetzt hat Wessels’ Anwalt dagegen Beschwerde eingelegt. Wo sind wir hier eigentlich? Wie ist es möglich, dass ein Regierungsrat eine derartige Klage auf dem Rücken der Steuerzahler austrägt? Was sagen seine Kolleginnen und Kollegen im Regierungsrat dazu?

Hans-Peter Wessels kann in seinem Departement offenbar tun und lassen, was er will. Er wurde selten zur Rechenschaft gezogen, und was am Schluss seiner Amtszeit bleibt, ist der Eindruck, dass er all die Jahre ganz nach der Maxime des Sonnenkönigs, Louis XIV, regiert hat: L’état, c’est moi.