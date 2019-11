Adieu, ihr schönen alten Familiensachen

Das Letzte, was man jetzt brauchen kann, ist noch eine Krise. Aber da ist sie schon. Man muss nur die Wirtschaftsnachrichten lesen. Der Möbelmarkt ist in der Krise, nicht nur wegen des Konzentrationsprozesses. Die Leute geben ihr Geld lieber für Reisen, Mode und Lifestyle-Produkte aus. Die Hersteller von Glas und Besteck sind in der Krise. Kein Bock mehr auf teure Qualitätsware: Die Porzellanindustrie steuert auf eine Krise zu. Keine Lust mehr auf Altes: Die Preise der Antiquitäten sinken.