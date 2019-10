Tausende Feyenoord-Fans in Bern – Polizei markiert Präsenz

Bern in Alarmbereitschaft: Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Grund sind die Fans des des niederländischen Fussballklubs Feyenoord Rotterdam. Mehr als 2000 werden heute für das Spiel gegen YB in der Hauptstadt erwartet.

Am Donnerstagvormittag waren bereits ungewohnt viele Polizisten in der Innenstadt präsent, wie ein Reporter berichtete. Bei Auswärtsspielen von Feyenoord war es in den letzten Jahren wiederholt zu Sachbeschädigungen und Ausschreitungen mit Verletzten gekommen.