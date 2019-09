Ivankas 25-Millionen-Frisur

1,4 Milliarden Menschen haben online von Ivanka Trumps neuem Haarschnitt Kenntnis genommen – und das allein während der ersten drei Tage, nachdem sie sich Anfang September mit ihrem Long-Bob gezeigt hatte. Die zweite Zahl, die im Zusammenhang mit der neuen Frisur der First Daughter herumgereicht wird, sind 25 Millionen. So viele US-Dollar soll ihr strengerer Look in kürzester Zeit über die Onlinewerbung eingefahren haben, die mit den haarigen News verknüpft war. Und weil solche Werte für uns strampelnde Medienvertreter eine Rapunzel-Rettungsleiter bedeuten, machen wir alle mit.