2500 Donuts landen monatlich im Müll

Die Backwaren-Kette Dunkin’ Donuts verkauft in Hinwil jeden Tag zwölf übrig gebliebene Donuts zu günstigeren Preisen in einer App, um Food Waste zu ­reduzieren. Das sieht auf den ersten Blick nach einer vorbildlichen Vorgehensweise aus. Die Geschichte hat aber einen Haken: Es landen gleichzeitig mehr als sechsmal so viele Donuts im Abfall.