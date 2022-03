Neue Attraktionen in NYC – New York will neu entdeckt werden Der «Big Apple» lockt wieder. Für fast zwei Jahre lang vom Besuch ausgeschlossene europäische Reisende gibt es einiges neu zu entdecken. Jean-Claude Raemy (Travelcontent)

Die Open-Air-Aussichtsplattform Edge ist eine der neuen Attraktionen in New York. Foto: zvg

New York City lässt sich nicht unterkriegen. Weder von 9/11 noch durch die letzten beiden Jahre. Die Covid-Pandemie hat bei der Touristennachfrage zwar Spuren hinterlassen: Wurden 2019 noch 66 Millionen Besucher verzeichnet, davon 13 Millionen internationale Besucher, waren es 2021 lediglich knapp 33 Millionen, also rund die Hälfte, wovon aber nur noch 1,2 Millionen internationale Besucher ausmachten. Doch mit der internationalen Öffnung, welche am 8. November 2021 erfolgte, steigt nun die internationale Nachfrage für New York steil an. In diesem Jahr werden bereits wieder 8 Millionen internationale Besucher erwartet.

Weiter nach der Werbung

Auf diese wartet neben den altbekannten Sehenswürdigkeiten wie Times Square, Central Park und Fifth Avenue auch ein bunter Strauss an neuen Attraktionen, die selbst für erfahrene New-York-Besucher neue Erlebnisse und Emotionen bieten. Nachfolgend die wichtigsten davon.

Ab in die Höhe

Ein Blick auf die weltberühmte Skyline von einer Aussichtsplattform gehört zu jedem Besuch New Yorks. Bislang konnte man dies im Empire State Building, im Top of the Rock des Rockefeller Center, im One World Observatory sowie im Edge at Hudson Yards tun – wobei Letzteres 2020 wenige Tage vor der Pandemie eröffnet wurde und erst von wenigen Nichtamerikanern besucht wurde. Doch bereits kriegt es neue Konkurrenz: Im Oktober 2021 wurde das Summit One Vanderbilt an der 42nd Street eröffnet, im höchsten Gebäude von Midtown gleich neben der Grand Central Station. Man muss sich das als multisensorisches Erlebnis auf vier Stockwerken vorstellen, mit transparenten Plattformen, raumhohen Spiegeln, Kunstinstallationen und natürlich einer grossartigen Aussicht. Für Nervenkitzel sorgt das dazugehörige Erlebnis Ascent im einzigen gläsernen Aussenaufzug der Stadt.

Ein multisensorisches Erlebnis: Das Summit One Vanderbilt. Foto: zvg

Sogar eine Open-Air-Aussicht bietet das erwähnte Edge. Dies ist eine 20 Meter aus dem Gebäude herausragende, trianguläre Plattform im 100. Stock des Hochhauses 30 Hudson Yards. Neben einem teilweise durchlässigen Boden und unvergleichlichen 360-Grad-Blicken auf New York kann man hier auch dank angeschrägten Fenstern «über den Rand» in die Tiefe blicken. Wem das nicht Nervenkitzel genug ist, der kann von der Plattform aus den City Climb absolvieren, eine «Skyscraping Adventure». Hier kann man zu Fuss ein paar Stockwerke höher klettern und dort, lediglich angeseilt, ohne Fenster oder Reling, über den Gebäuderand gelehnt von 366 Metern Höhe aus in die Tiefe blicken.

Schicke neue Hotels

Über 9000 neue Hotelzimmer werden allein in diesem Jahr zum Portfolio von New York City hinzukommen, womit die Stadt insgesamt 128’000 Hotelzimmer zählen wird. Ein mit Spannung erwartetes Highlight ist die Eröffnung des Aman New York Fifth Avenue, welches den bisherigen Luxus-Platzhirschen Four Seasons, Mandarin Oriental, Peninsula & Co. neue Konkurrenz bietet. Das Aman New York wird das dritte Haus der Luxuskette Aman (welche ihren Hauptsitz in Baar ZG hat) in den USA sein, allerdings das erste in einer Stadt. Es liegt an der noblen Adresse 730 Fifth Avenue, zwei Blocks vom südöstlichen Rand des Central Park entfernt, gegenüber dem Trump Tower und in unmittelbarer Nähe zu Boutiquen von weltberühmten Luxusmarken. In den unteren drei Etagen des Gebäudes gibt es Shops von Bulgari, Ermenegildo Zegna, Mikimoto und Piaget. Das neue Hotel wird 83 Zimmer und Suiten mit einer Grösse ab 70 Quadratmeter aufwärts bieten, welche auf fünf Etagen des historischen Crown Building verteilt sind. Zum Angebot gehört auch ein Spa mit fantastischen Ausblicken auf New York.

Die Luxuskette Aman hat im historischen Crown Building ein eindrückliches neues Hotel eröffnet. Foto: Aman Resorts

Weniger luxuriös, aber nicht minder cool sind das Hard Rock Hotel New York und das Virgin Hotel New York City, welche bald um urban-hippe Kundschaft konkurrieren. Derweil expandiert die frisch-freche Hotelmarke Moxy Hotels in die Lower East Side und nach Williamsburg – wie in Manhattan auch dort mit Dachterrassen inklusive Instagram-tauglichen Dekors ausgestattet.

Gaumenfreuden im Freien

Eine der offensichtlichsten Veränderungen, die wiederkehrenden Besuchern auffallen wird, ist die Verbreitung von «Food Huts» und überdachten Terrassen, welche die Restaurants und Bars auf den Trottoirs ergänzen. Essen im Freien, früher in New York eher die Ausnahme, hat sich «dank» der Pandemie etabliert.

Wer lieber im Innern speist, findet neben der immensen Auswahl an Restaurants neue «Food Halls». Ein Singapore Hawker Center eröffnet in Kürze in Midtown mit asiatischen Köstlichkeiten von 18 Streetfood-Anbietern; die James Beard Foundation plant die Eröffnung eines Feinschmeckerparadieses mit 18 Ständen am Pier 57, und das im September 2021 eröffnete Citizens Manhattan West bietet in einem eleganten Gebäude an der 10th Avenue vom Frühstücksgebäck bis zum Abend-Cocktail alles.

Noch mehr Shopping

Franken und Dollar sind derzeit ungefähr gleich viel Wert, da gibt es keine Wechselkursfallen beim Shopping. Empfehlenswert für Schnäppchenjäger sind die neuen Empire Outlets auf Staten Island. Für Schuhfans hat die Luxusmarke Manolo Blahnik einen neuen Flagship-Store an der Madison Avenue mitsamt Bar und getrennten Eingängen für die Herren- und Damenkollektionen lanciert.

Eine Weltneuheit gibt es zudem mit dem ersten offiziellen Harry-Potter-Flagship-Store im Flatiron District, der 15 Themenbereiche und die grösste Auswahl an Harry-Potter-Artikeln unter einem Dach bietet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.