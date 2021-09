Vorwürfe ans US Open – New York versinkt in den Fluten, das Tennis läuft weiter Der Hurrikan Ida traf das US Open schwer, für viele Zuschauer wurde die Heimreise zum Abenteuer. Das hätte noch schlimmer ausgehen können. Simon Graf

Sintflut in Flushing Meadows: Die Tennisfans mussten leiden für ihre Passion. Foto: Justin Lane (EPA)

Es war eine bizarre Szenerie. Draussen tobten die heftigsten Regenfälle, die der Grossraum New York je gesehen hatte, drinnen im Arthur Ashe Stadium spielten Diego Schwartzman und Kevin Anderson am Mittwoch spät unbeeindruckt ihr Zweitrundenspiel fertig.

Der Regen polterte so heftig aufs Dach, dass man die Ausrufe des elektronischen Linienrichters kaum mehr hörte. In den oberen Reihen stürmte es heftig. In den Gängen wurden Stände umgeweht. Doch in der riesigen, solid gebauten Tennisarena waren die Besucher in Flushing Meadows noch am sichersten.