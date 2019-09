«New York Times» meets Küsnacht

Es ist ein Monumentalbericht, den die «New York Times» Tina Turner widmet. Anlass für den Besuch im «Swiss Chateau» der Sängerin ist die Produktion «Tina: The Tina Turner Musical», welche demnächst am Broadway Premiere hat. Und so kam also die Reporterin über den Ozean nach Küsnacht angereist – wohlgemerkt: nach Küsnacht mit ü-Pünktchen, auch im amerikanischen Original. Ein Triumph des orthografischen Respekts!