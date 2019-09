Verkehrte Welt in Europa

Quelle: Refinitiv Datastream

Worin besteht das Erfolgsgeheimnis? Sowohl Spanien als auch Portugal können auf eine solide Binnennachfrage bauen. Die privaten Konsumausgaben nehmen zu, weil die Beschäftigung seit Jahren substanziell wächst. Es gibt viel aufzuholen nach den Krisenjahren. Ausserdem wird kräftig investiert. Vorwiegend geschieht das im Bau, wo das Geschäft wieder blüht. Zwar lässt auch in Portugal und in Spanien die Industrie derzeit Federn. Besonders die spanische Autoindustrie ist betroffen. Aber der viel grössere Dienstleistungssektor expandiert weiterhin.

Boomende Tourismusexporte – also das Geschäft mit Reisenden aus dem Ausland – gleichen Einbussen bei den Warenexporten aus. In Portugal machen die Tourismusexporte 8% des Bruttoinlandprodukts aus. Im ersten Halbjahr stieg die Zahl der Touristen um 7% gegenüber dem Vorjahr, nachdem die Ankünfte bereits damals 5% zugenommen hatten. Auch Spanien kann sich seit Jahren auf das Reise- und Urlaubsgeschäft verlassen, nicht zuletzt weil andere Mittelmeerdestinationen wegen Sicherheitsrisiken stark an Attraktivität eingebüsst haben.

Unterschiede in der Finanzpolitik

Erstaunlich ist, dass der politische Stillstand in Spanien sich bisher nicht auf die wirtschaftliche Performance des Landes ausgewirkt hat. Im November wählen die Spanier zum vierten Mal in vier Jahren. Während die Politkrisen in Italien die europäische Öffentlichkeit in Schach und viele Anleger von Italienengagements abhalten, wird die ewige Regierungskrise in Spanien nur am Rande wahrgenommen. Dabei bleiben dort mindestens so viele dringende wirtschaftspolitische Verbesserungen und Reformen liegen wie in Italien. Madrid hat das bisher durch eine expansive Finanzpolitik ausgeglichen. Im Öffentlichen Sektor wurden die Löhne erhöht, Personal eingestellt und es wurden die Renten angehoben. Dabei nutzte die Regierung das günstige Umfeld an den Märkten. Dank der fallenden Zinsen ist der Schuldendienst über die Jahre günstiger geworden.

Auch Portugal profitiert davon. Allerdings betreibt dort die Regierung einen vorsichtigeren Kurs. Das Staatsdefizit wurde deutlich zurückgefahren. Im Juli betrug es nur noch -0,4% des BIP, nach -2,3% ein Jahr zuvor. Das ist steigenden Steuereinnahmen und den tieferen Zinskosten zu verdanken.

Der Mix aus Aufholprozess, regionalen Vorteilen und einer unterstützenden Finanzpolitik hat beiden Ländern im geholfen und stärkt ihre Abwehrkräfte gegenüber dem globalen Abschwung. Aktuelle Konjunkturindikatoren deuten darauf hin, dass das vorerst auch so weiter gehen wird.

