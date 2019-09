Droht ein Wachstumsstopp?

Von Mathias Binswanger (publiziert am Fri, 20 Sep 2019 03:00:05 +0000)

In der Schweiz macht man sich gerne Sorgen auf hohem Niveau. Alle paar Jahre taucht deshalb auch

die Furcht vor einer Rezession oder, noch schlimmer, vor einer säkularen Stagnation auf. In zweiten

Fall wären hohe Wachstumsraten nämlich definitiv Geschichte und die Rezession bald ein

Dauerzustand.

Betrachtet man die Wachstumsraten in Westeuropa und Nordamerika seit den 1950er Jahren dann

kann man tatsächlich feststellen, dass die durchschnittlichen Wachstumsraten gesunken sind. Dies

hat einige gegenwärtig bekannte US-Ökonomen wie Robert Gordon oder Larry Summers dazu

verleitet, den Begriff der säkularen Stagnation wieder in die ökonomische Diskussion einzuführen.

Mit diesem Begriff beschreiben sie einen Zustand, in der nur noch schwaches Wirtschaftswachstum

herrscht, und das wirtschaftliche Umfeld geprägt ist von tiefen Zinsen und niedriger Inflation. In einer

solchen Situation scheinen wir uns in Westeuropa, den USA und Japan gemäss offiziellen Statistiken

tatsächlich seit längerer Zeit zu befinden. Deshalb stellt sich die Frage: ist dies der Anfang des Endes

vom Wachstum?

Die Antwort auf diese Frage lautet: Nein! Die säkulare Stagnation ist mehr ein Hirngespinst einiger

Ökonomen als ein reales Phänomen. Der behauptete längerfristige Rückgang der Wachstumsraten in

wichtigen Industrieländern ist nämlich nur dann feststellbar, wenn man die 50er und 60er Jahre des

vergangenen Jahrhunderts als Ausgangspunkt nimmt. Dies waren aber zwei Jahrzehnte mit

aussergewöhnlich hohen Wachstumsraten, die kein Land auf die Dauer aufrechterhalten kann.

Gehen wir weiter zurück in der Geschichte, dann wird dies sofort offensichtlich. Es gab immer wieder

Zeiten von relativ hohen Wachstumsraten wie etwa in den USA vor dem 1. Weltkrieg oder in den

1920er Jahren. Als sich diese Wachstumsraten dann in den frühen 1930er Jahren zur Zeit der grossen

Depression nicht fortsetzten, sprach der amerikanische Ökonom Alvin Hansen erstmals von säkularer

Stagnation und glaubte, dass die Zeiten hohen Wachstums jetzt vorbei seien. Doch Hansens

«säkulare Stagnation» erwies sich als kurzfristiges Phänomen von ein paar Jahren. Bereits in der

zweiten Hälfte der 1930er Jahren waren die Wachstumsraten wieder auf dem Niveau der 20er Jahre.

Der Begriff der säkularen Stagnation geriet deshalb schnell in Vergessenheit, bis er vor einigen Jahren

wieder aus der Mottenkiste hervorgeholt wurde.

Betrachtet man die Wirtschaft zudem aus einer globalen Perspektive, dann lässt sich gar kein

Rückgang der Wachstumsraten beobachten. Das Weltwirtschaftswachstum war seit 1980 erstaunlich

konstant und schwankte zwischen 2 und 4 Prozent. Es wurde nur in der Finanzkrise 2009 einmal kurz

unterbrochen. Allerdings waren es immer wieder andere Regionen, die dieses Wachstum

dominierten: in den 50 er und 60 Jahren Westeuropa und die USA, in den 70er und 80er Jahren vor

allem Japan, und in neuster Zeit China und andere Asiatische Länder. Je stärker die Wirtschaften der

verschiedenen Länder untereinander vernetzt sind, umso mehr führt hohes Wachstum in

bestimmten Regionen auch zu höheren Einnahmen in anderen Regionen. Denn kaum weist ein Land

wie etwa China, hohe Wachstumsraten auf, versuchen andere Länder über Exporte und Investitionen

an diesem Wachstum zu partizipieren. Und sie profitieren gleichzeitig von steigenden Importen der

aufstrebenden Länder. Wir müssen das Wachstum deshalb zunehmend in seiner globalen Dimension

stehen, und dort geht es munter weiter. Daran werden weder die Handelskonflikte zwischen den

USA und China noch der Brexit etwas ändern.

Doch wie steht es mit den tiefen Zinsen und der Inflation? Die tiefen Zinsen sind in erster Linie das

Resultat der Geldpolitik der wichtigen Zentralbanken nach der jüngsten Finanzkrise 2009. Seither

werden die Zinsen künstlich tief gehalten, was vor allem dazu geführt hat, dass in Europa immer

mehr Hypothekarkredite aufgenommen wurden. In verschiedenen Ländern beobachten wir deshalb