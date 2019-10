Die Schweiz auf dem Weg zur Klimaneutralität?

Von Mathias Binswanger (publiziert am Fri, 04 Oct 2019 03:00:28 +0000)

In Fragen der Klimapolitik herrscht in der Schweiz zurzeit hektische Aktivität. Denn es sind bald

Wahlen und je nach Partei möchte man sich als Klimaretter oder Retter vor den

wirtschaftsschädigenden Massnahmen der Klimaretter positionieren. Einen zusätzlichen Impuls hat

Bundesrätin Simonetta Somaruga Ende August gesetzt, als sie verkündete, dass unser Land bis 2050

klimaneutral sein solle. Damit verschärfte die Regierung ihr Klimaziel. Bis anhin wollte sie den

Treibhausgas-Ausstoss bis 2050 gegenüber 1990 um 70 bis 85 Prozent senken. Doch jetzt lautet die

Devise: Netto null. Das ist zwar erst eine Absichtserklärung ohne verbindlichen Charakter. Doch der

Bundesrat will dazu bis Ende nächsten Jahres die Klimastrategie 2050 vorlegen.

So weit, so unklar. Zunächst stellt sich die Frage, welche Treibhausgasemissionen (neben CO 2 auch

Methan und Lachgas) überhaupt gemeint sind. Das aktuelle Treibhausgas-Inventar der Schweiz weist

Emissionen in der Höhe von 47 Millionen CO2-Äquivalenten aus. Das sind aber nur

Treibhausgasemissionen, die in der Schweiz selbst anfallen. Die bei der Produktion von Importgütern

(inkl. Importstrom) anfallenden grauen Emissionen, sind nicht berücksichtigt. Und diese machen in

Wirklichkeit den Löwenanteil aus. Gemäss Zahlen der Energie Stiftung Schweiz beträgt der Anteil der

grauen Treibhausgasemissionen heute etwa zwei Drittel der Gesamtemissionen.

Der Anteil der grauen Treibhausgasemissionen nimmt ständig zu. Das hängt damit zusammen, dass

die Produktion von immer mehr Gütern outgesourct wird. Die damit verbundenen Emissionen finden

deshalb im Ausland und nicht mehr in der Schweiz statt. Hierzulande verwandelt sich das

Bruttoinlandprodukt zunehmend in ein Bruttoorganisationsprodukt. Geld verdient man

hauptsächlich mit Optimierung und Organisation der Produktion, aber nicht mehr mit der Produktion

selbst. Aus diesem Grund sind die Treibhausgasemissionen in der Schweiz im Vergleich zu andern

Ländern relativ gering. Das bedeutet andererseits, dass man bei der Produktion nur noch wenig

Emissionen einsparen kann. Die Einsparpotentiale müssen also vor allem bei den Gebäuden

(Wohnen, Arbeiten) und im Verkehr gesucht werden.

Doch wie soll das gehen? Schauen wir uns einmal die Rezepte der wichtigen Parteien im Wahljahr

2019 an:

SVP: Die Schweiz soll nicht Ökomusterknabe sein. Am besten wir machen nichts, solange die andern

(gemeint sind vor allem die Grossmächte USA und China) nichts machen. Ein Alleingang schadet nur

unserer Wirtschaft und leistet global keinen Beitrag zur Lösung des Klimaproblems.

FDP: Die Partei hat erkannt, dass es ein Klimaproblem gibt und sagt deshalb Ja zu Massnahmen wie

höheren C02-Steuern und Flugticketabgabe. Diese Abgaben sollen aber möglichst gering sein, so dass

sie die Wirtschaft nicht stören und im Idealfall gar nicht bemerkt werden. Diese Politik wird unter

dem Label „liberale Lösung“ verkauft.

CVP: Als Partei der Mitte positioniert sich die Partei ähnlich wie die FDP. Aber es darf manchmal auch

etwas weniger liberal (sprich wirksamer) sein, denn der Markt ist nicht alles. Und dann gibt es doch

noch eine eigene Idee: auch die Armee soll umweltfreundlicher werden!

SP: Die Partei rührt gleich mit der ganz grossen Kelle an. Sie hat einen Klima-Marshallplan aufgestellt,

der uns vom Öl befreien soll. In erster Linie handelt es sich dabei um eine gewaltige

Ökosubventionsgiesskanne, welche über der Schweiz ausgeleert wird. Und es soll eine