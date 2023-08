Moment Mal – Neuzugezogene zu weit gegangen Ein Paar vertritt die Meinung, das bisherige Haushaltsgeschäft im Zentrum hätte Riehen besser angestanden als nun die Brocki. Es knirscht im Gebälk. Daniel Aenishänslin

Riehen, ein Dorf mit «internationalem Renommee». Foto: Michael Koller

Leg dich nicht mit dem Frauenverein an! Zumindest nicht mit jenem in Riehen.

Mit einem Leserbrief, veröffentlicht in der «Riehener Zeitung» am 28. Juli, setzen sich Catherine Burckhardt und Christoph Fuchs in die Nesseln. Dass an der Stelle, wo sie einst Abfalleimer kauften, nun die Brockenstube des Frauenvereins zu Hause ist, passt ihnen gar nicht. An bester Adresse, Zentrumslage.

«Mit der Schliessung des Wenk Haushaltcenters, wo wir die grünen und schwarzen Ochsner-Trolleys für die in Riehen bestens organisierte Abfuhr erstanden haben, hat leider die Diversifikation des Angebots und somit die Attraktivität des Standortes gelitten», schreiben die beiden Neuzugezogenen – und erhalten selbst eine Abfuhr. Möglicherweise auch «bestens organisiert».

Kreisläufe

Ursi Probst, Vorstandsmitglied des Riehener Frauenvereins, belehrt Fuchs und Burckhardt auf der Leserbriefseite der «Riehener Zeitung» vom 4. August mit dem Verweis darauf, dass seit 145 Jahren sich «unzählige Frauen» ehrenamtlich engagieren: «Neben dem grossen sozialen Engagement leben sie damit vor, was Kreislaufwirtschaft bedeutet, nämlich, natürliche Ressourcen zu schonen.» Wenn da der Kreislauf nicht mal ganz schön angeregt wurde.

Schützenhilfe erhält Probst gleich von fünf weiteren Leserbriefschreiberinnen und -schreibern. Überhaupt, kein einziger Leserbrief in dieser Ausgabe dreht sich nicht um die Burckhardt’sche und Fuchs’sche Provokation. Mechthild Recke-Powollik, langjährige Mitarbeiterin der Brockenstube, regt sich genauso auf wie Diethelm und Christine Locher-Hoch, die die Provokation «beschämend» nennen.

«Bünzlig»

Catherine Burckhardt und Christoph Fuchs setzen aber noch einen drauf: «Wir finden den Auftritt und die Auslagen bünzlig; sie werden dem internationalen Renommee unseres Dorfes kaum gerecht.» Schliesslich ist auch New York für seine prächtigen Hauhaltcenter an der Fifth Avenue weltbekannt.

Der Dorfzwist wird nicht ewig dauern. Spätestens wenn die Geräte aus Wenks Haushaltcenter in die Brocki gehen, haben beide Seiten, was sie wollen. Der Frauenverein seine Brocki im Zentrum und Fuchs und Burckhardt eine Auslage, die nicht bünzlig ist. Schöne Haushaltsgeräte eben.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.