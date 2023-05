Viola Amherd in Basel – «Neutralität soll den Interessen der Schweiz dienen» Am Montagabend sprach Bundesrätin Viola Amherd an der Basler Universität über die aktuelle Sicherheitspolitik der Schweiz, die Bedeutung von Neutralität und die Aufgaben, die noch vor ihr liegen. Lea Buser

Ex-SVG-Basel-Präsident Gottlieb Keller führt mit Bundesrätin Viola Amherd ein Gespräch zur aktuellen Sicherheitspolitik. Foto: Nicole Pont

Kaum ein Platz ist noch frei: Zahlreiche Interessierte finden sich am Montagabend in der Aula der Universität Basel ein, um am Gespräch mit Bundesrätin Viola Amherd teilzuhaben. Hier beantwortet die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS )Fragen zur aktuellen Sicherheitspolitik. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Statistisch-Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Basel (SVG).