Keller-Sutter spricht in Basel – Neutralität nach Schweizer Art Die Neutralität ist der Bundesrätin offenbar wichtig. Nicht weniger aber der Finanzplatz Schweiz, den sie mit einer Vertrauensoffensive stärken will, wie sie am Private Banking Day sagt. Daniel Aenishänslin

Bundesrätin Karin Keller-Sutter spricht im Gehry-Auditorium auf dem Novartis-Campus über Schweizer Neutralität – und die Credit Suisse. Foto: Lucia Hunziker

«Die Neutralität der Schweiz wird von einigen europäischen Partnern nicht mehr als Beitrag an die Stabilität auf dem Kontinent verstanden», sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) am Private Banking Day in Basel. Die Schweizer Finanzministerin ging in ihrer Rede im Gehry-Auditorium des Novartis-Campus weniger darauf ein, wie die Zukunft der Schweizer Neutralität in einer polarisierten Welt aussehen könnte. Das wurde allgemein erwartet. Keller-Sutter erklärte vielmehr, wie die Schweiz Neutralität heute auslegt.