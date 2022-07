Leitartikel zur Aussenpolitik der Schweiz – Neutralität gestern, heute, morgen: Ja, aber Die Schweiz verdankt der flexiblen Auslegung ihrer aussenpolitischen Grundsätze Sicherheit und Wohlstand. Meinung Thomas Dähler

Da war die Welt der neutralen Schweiz noch in Ordnung: Einen Monat vor Kriegsbeginn begrüsst Bundespräsident Ignazio Cassis den russischen Aussenminister Sergei Lawrow in Genf. Foto: Jean-Christophe Bott

Rechtsnationale Kreise um Alt-Bundesrat Christoph Blocher wollen mit einer Volksinitiative die «immerwährende Neutralität» der Schweiz in der Verfassung verankern. Damit stossen sie eine breite Debatte um die aussenpolitischen Grundsätze der Schweiz an. Es ist zwar riskant, Sicherheit und Wohlstand in einer möglicherweise populistischen Zerreissprobe aufs Spiel zu setzen. Doch eine Diskussion über die Neutralität der Schweiz auch ausserhalb des Bundeshauses tut not, zumal auch der Bundesrat auf Mitte August einen Neutralitätsbericht in Aussicht stellt.