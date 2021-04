Never Mind the Markets: Studien mit Wunschresultat – Neuseeland machts richtig, Frankreich liegt falsch? Eine Zero-Covid-Strategie sei gut für Wirtschaft und Mensch, besagt eine neue Studie. Warum wir Hypothesen aus der Ökonomik aber immer hinterfragen sollten. Mathias Binswanger

In der Kritik: Frankreichs bisherige Corona-Politik sei schlecht für Mensch und Wirtschaft. Foto: Christian Hartmann (Keystone)

Vor ein paar Tagen wurde ein Artikel von mir unter dem Titel «Die Illusion der empirischen Überprüfbarkeit von Hypothesen in der Ökonomik» publiziert. Dort zeige ich, dass die Gewinnung von Wissen in der Ökonomie und anderen Sozialwissenschaften im Allgemeinen nicht so abläuft, wie sich das der Laie vorstellt. Nämlich, dass Wissenschaftler unvoreingenommen Daten sammeln und dann statistisch aufbereiten, um zu schauen, was dabei herauskommt. In Wirklichkeit ist es oft so, dass Wissenschaftler mit vorgefassten Meinungen oder Ideologien solange Daten suchen und bearbeiten, bis diese das erwünschte Resultat zeigen. Durch «geeignete» Auswahl der Daten und des Zeitraums, durch «geeignete» Manipulation der Daten, durch die Auswahl «geeigneter» statistischer Verfahren und auch durch Nichtpublikation von Resultaten, die der eigenen Position widersprechen, lassen sich dann viele postulierten Zusammenhänge je nach Interesse der Forscherinnen und Forscher bestätigen oder falsifizieren.