Zug entgleist – Neun Tote und viele Verletzte nach Unglück in Ägypten Es ist der dritte Unglück innert weniger Wochen: Nahe Kairo hat sich ein schweres Zugunglück ereignet – diesmal mit mindestens neun Toten und rund 100 Verletzten.

Menschen stehen in der Nähe der beschädigten Waggons des entgleisten Personenzugs. Foto: Khaled Elfiq (Keystone) Waggons kippten aus den Geleisen. Foto: Tarek Wagih (AP/Keystone) Sicherheitskräfte stehen Wache vor dem Unglückszug. Foto: Tarek Wagih (AP/Keystone) 1 / 3

In Ägypten hat sich erneut ein schweres Zugunglück ereignet – diesmal mit mindestens neun Toten und rund 100 Verletzten. In der Provinz Kaljubia nahe Kairo seien mehrere Waggons entgleist, teilten der Gouverneur der Provinz und die Eisenbahnbehörde mit.

Auf Videos von der Unglücksstelle waren umgekippte Waggons zu sehen, zudem waren Sirenen von Rettungswagen zu hören. Neun Menschen seien ums Leben gekommen, hiess es aus Sicherheitskreisen. Eine Ermittlung soll nun die Ursache für das Unglück klären.

In Ägypten war in der nördlichen Provinz Minja erst vor wenigen Tagen ein Zug entgleist, wobei 15 Menschen verletzt wurden. Einige Wochen zuvor waren zudem zwei Züge nahe Assiut zusammengestossen – hier kamen 19 Menschen ums Leben und rund 180 weitere wurden verletzt.

Bei der schlimmsten Bahnkatastrophe des Landes in der jüngeren Geschichte war im Jahr 2002 ein Zug in Brand geraten, es starben mehr als 360 Menschen. In Ägypten kommt es immer wieder zu schweren Zugunglücken. Ursache sind nach Ansicht von Kritikern häufig der schlechte Zustand von Zügen und Gleisen sowie mangelhafte Ausbildung von Zugpersonal.

SDA

