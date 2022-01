Social Media füllt die Leere – Neun Stunden täglich auf Tiktok und Co. Die Pandemie hat die Zahl der Suchterkrankungen auch in Basel ansteigen lassen. Männer sind häufiger in Behandlung als Frauen. Rachel Hueber

Im Pandemiejahr 2020 wuchs die Zahl der Nutzer von Social-Media-Plattformen u m 13 Prozent auf weltweit 4,2 Milliarden . Einen besonderen Boom erlebte die chinesische Unterhaltungs -A pp Tik t ok. Foto: Michael Scherrer

Mit Schrecken stellt Rebecca (Name der Redaktion bekannt) fest, dass sie fast neun Stunden ihres Tages am Handy verbracht hat. Laut ihrer Bildschirmzeit ist dies fast täglich der Fall. Was auch auffällt: Seit Ausbruch der Pandemie verbringt sie bedeutend mehr Zeit auf Social Media. «Immer, wenn ich eine freie Minute habe oder mir langweilig ist, überbrücke ich die Zeit mit Tiktok», sagt sie.