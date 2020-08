Moment mal – Neun Punkte sind zwei zu viel Theoretisch, der Name verrät es, trägt das Baselbieter Kantonswappen, der «Siebedupf», sieben Punkte. In der Praxis ist das allerdings nicht immer so. Meinung Thomas Gubler

Was zu viel ist, ist zu viel. Da habe ich doch als guter Patriot am Freitag im Coop einen Lampion gekauft. Einen richtig schweizerischen mit Schweizerkreuz in der Mitte und den Kantonswappen am Rand. Aber etwas wollte mir von Anfang an nicht recht gefallen. Er liess sich nicht richtig aufklappen, und mit der Faltung stimmte auch etwas nicht.

Ein Blick auf die Kantonswappen bestätigte endgültig meine Skepsis. Der Berner Bär glich eher einer Katze. Und auch die anderen Wappentiere wirkten irgendwie handicapiert. Der Schaffhauser Bock, der Bündner Steinbock und die Bären der beiden Appenzell kamen mit so verstümmelten Geschlechtsteilen daher, als ob sie kastriert worden wären.

Darüber hätte man zur Not ja noch hinwegsehen können. Schlechter Druck halt. Untergegangen das Ganze. Dass hingegen der rote Baselbieter Bischofsstab, der «Siebendupf», neun Punkte aufwies, ging dann doch zu weit. Leider konnte ich nicht mehr eruieren, wo der fehlerhafte Lampion produziert worden war. Der Verdacht liegt aber nahe, dass das Ganze made ganz weit im Osten war. Und wer wollte dort das Baselbiet und seine Attribute kennen, wenn man schon ennet dem Jura nur noch von Basel spricht.