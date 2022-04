Krimi der Woche – Neun Killer in einem Zug In einem japanischen Hochgeschwindigkeitszug spielt der irrwitzige Thriller «Bullet Train» von Kotaro Isaka. Im Sommer kommt die Verfilmung mit Brad Pitt und Sandra Bullock in die Kinos. Philippe Zweifel

Der erste Satz

Der Bahnhof Tokio war voll.



Das Buch

Wahrscheinlich orientiert sich die Vermarktung des Buches an jener des gleichnamigen Films mit Brad Pitt und Sandra Bullock, der im Sommer in die Kinos kommt. Es lohnt sich sicher, (vorher) den Roman zu lesen. Denn aufgrund des Trailers ist davon auszugehen, dass für den Film nicht nur primär die Actionteile des Buches übernommen wurden, sondern diese auch noch ziemlich verschärft wurden. Und Typen wie Pitt und Bullock kommen im Roman nicht vor, da sind alle Figuren Japanerinnen und Japaner. Die Gewalt kommt im Buch auch auf leiseren Sohlen daher, als sie die Filmvorschau zeigt. Und für die im Roman geführten teils aberwitzigen semiphilosophischen Diskussionen über das Töten von Menschen wird in der Kinoversion kaum Zeit sein.