370 Probanden dürfen legal kiffen – Neun Basler Apotheken starten Cannabis-Verkauf im September Wer gesund ist und regelmässig Gras oder Haschisch raucht, darf sich ab jetzt für das zweieinhalbjährige Pilotprojekt anmelden. Gekifft werden darf aber nur zu Hause. Leif Simonsen

Die Abgabe von Cannabis in Basler Apotheken soll für eine bessere Qualität sorgen – und den Gang der Kiffer zum Dealer ersparen. Foto: Susanne Keller

In der Geschichte von Basels liberaler Drogenpolitik wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. Nachdem der Stadtkanton nach einem Volksentscheid bereits Mitte der 1990er-Jahre die Abgabe von Heroin an Süchtige ermöglichte, dürfen knapp dreissig Jahre später die Kiffer ihren Stoff ganz legal beziehen. Ab 15. September können rund 370 ausgewählte Probandinnen und Probanden in neun über die Stadt verteilte Apotheken Cannabis aus der Region beziehen. Fünf verschiedene Sorten Hasch beziehungsweise Gras stehen zur Auswahl. Monatlich ist die Bezugsmenge je nach Gehalt des Wirkstoffs THC (Tetrahydrocannabinol) beschränkt. Wer etwa die verhältnismässig leichten Blüten «Pineapple Train» mit nur fünf Prozent THC bevorzugt, darf monatlich 200 Gramm beziehen. Wer das starke Haschisch namens «Diesel Pollen» bezieht, bekommt monatlich lediglich 50 Gramm. Bei der Preisgestaltung orientierten sich die federführenden Institutionen, das Gesundheitsdepartement sowie die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK)am Schwarzmarkt. Ein Gramm kostet je nach THC-Gehalt zwischen 8 und 12 Franken.