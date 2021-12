Kolumne von Christoph Eymann – Neujahrswünsche eines älteren Mannes Ratschläge fürs neue Jahr können schnell besserwisserisch daherkommen. Ein humorvoller Pfarrer bewies im 19. Jahrhundert, dass dies nicht so sein muss. christoph eymann

Der Wunschbaum auf dem Rümelinsplatz trägt die Last vieler Hoffnungen fürs neue Jahr. Foto: Nicole Pont

Wenn ich eine Kolumne schreiben darf, die am letzten Tag des Jahres erscheint, ist es naheliegend, Neujahrswünsche oder Vorsätze für das neue Jahr in den Vordergrund zu stellen. Als älterer Mann mit einer gewissen Lebens- und Berufserfahrung läuft man Gefahr, durch das Verbreiten eigener Weisheiten und ungefragter Ratschläge als Besserwisser zu erscheinen.

Wie weicht man diesen Stolpersteinen aus? Eine Möglichkeit ist, zu schauen, wie das andere gemacht haben. Hermann Joseph Kappen, ein wortgewandter und humorvoller Pfarrer, sprach 1883 in der Lamberti-Kirche in Münster zum Neujahrsempfang ein bis heute oft zitiertes Neujahrsgebet. Er äusserte sich furchtlos und schonte auch Politiker nicht. Ausgewählte Wünsche aus diesem Werk: «Herr, setze dem Überfluss Grenzen und lass Grenzen überflüssig werden… Lasse die Leute kein falsches Geld machen, aber auch das Geld keine falschen Leute… Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit, aber der Wahrheit auch mehr Freunde. Bessere solche, die im öffentlichen Leben wohl tätig, aber nicht wohltätig sind…. Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung… Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, aber – bitte – nicht sofort! Amen.»