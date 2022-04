Angebot für «Genussfahrer» – Neues «U-Abo Freizeit» verspricht freie Fahrt abends und am Wochenende Der TNW lanciert ein Umweltschutz-Abonnement für die Freizeit. Dieses verspricht freie Fahrt ab 19 Uhr und am Wochenende. Der Markttest ist auf ein Jahr geplant.

Das neue Abo soll den Zugang zu Freizeit- und Kulturaktivitäten erleichtern. Foto: Florian Bärtschiger

Der Tarifverbund Nordwestschweiz lanciert ein Umweltschutz-Abonnement für die Freizeit. Für 90 Franken können drei Monate lang am Abend und am Wochenende die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden. Der Markttest ist auf ein Jahr geplant.

Das «U-Abo Freizeit» ist wochentags ab 19 Uhr bis Betriebsschluss gültig und an den Wochenenden ganztags sowie auf den Nachtbus-Linien.

«Das neue U-Abo soll insbesondere einen einfachen Zugang zur Nutzung der attraktiven Freizeit- und Kulturangebote in unserer Region ermöglichen», steht in einer Mitteilung des TNW vom Mittwoch. Gedacht wird an Passagiere, die abends im Ausgang Alkohol trinken, am Wochenende Einkäufe tätigen oder Veranstaltungen im Dreiland besuchen wollen.

Das Logo des neuen «U-Abo Freizeit» für den Tarifverbund Nordwestschweiz. Foto: TNW

Das «U-Abo Freizeit» gilt im Gebiet des Tarifverbundes Nordwestschweiz, also beispielsweise von Basel bis Frick und grenzüberschreitend nach Deutschland bis Weil, Lörrach und Binzen sowie auf dem Liniennetz des französischen Distribus beispielsweise nach St. Louis und Leymen.

Das neue U-Abo muss man mindestens für drei Monate kaufen. Für Steuerpflichtige im Gebiet des TNW kostet das «U-Abo Freizeit» 90 Franken. Zum Vergleich: Ein reguläres U-Abo vergleichsweise kostet für Erwachsene für drei Monate 240 Franken. Für Personen, die ausserhalb des TNW-Gebietes wohnen, kostet das neue «U-Abo Freizeit» 165 Franken.

Rückgang bei U-Abos wegen Pandemie

Ein solches U-Abo Freizeit entspreche dem heutigen Zeitgeist, sagte der Geschäftsführer des TNW Adrian Brodbeck auf Anfrage. Insbesondere wolle man mit dem neuen Angebot frühere U-Abonnentinnen zurückgewinnen, die wegen der Pandemie das U-Abo nicht erneuert haben. Aber auch neue Kundinnen und Kunden sollen mit dem neuen Angebot gewonnen werden.

Im Frühjahr 2022 seien die Verkäufe des U-Abos gegenüber dem Vorjahr zwar um 10 Prozent angestiegen, sagte Brodbeck. Gegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 lägen die Verkaufszahlen jedoch immer noch 20 Prozent tiefer. «Wir stellen eine Verhaltensänderung während der Pandemie fest», sagte Brodbeck.

Das neue Angebot ist vorerst auf ein Jahr als Markttest gedacht. Der TNW beobachtet, wie die Kundinnen und Kunden darauf reagieren. Das «U-Abo Freizeit» kann man ab dem 2. Mai kaufen.

Das Umweltschutz-Abonnement wurde 1984 eingeführt und gilt als ein Meilenstein in der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Nordwestschweiz.

SDA/rap

Fehler gefunden?Jetzt melden.