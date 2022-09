Gegen Verkehrschaos auf dem Centralbahnplatz – Neues Tramgleis soll mehr Sicherheit bringen Zweieinhalb Jahre nach dem entsprechenden Beschluss des Grossen Rates haben die Bauarbeiten für das «Euler-Gleis» begonnen. Damit werden Passagierströme und Tramverkehr entflechtet. Simon Erlanger



So sah die Baustelle für das «Euler-Gleis» am Donnerstag aus. Die Bauarbeiten für die neue Linienführung sollen schon Mitte Oktober abgeschlossen sein. Foto: Pino Covino



Wieder einmal fahren in Basel Baumaschinen auf. Am nördlichen Ende des Centralbahnplatzes auf der Höhe des Hotels Euler reissen schwere Maschinen tiefe Löcher in den Boden. Bagger transportieren sperrige Betonblöcke ab.