Neues Quartier in Aesch – Rohbauten fertig – Bezug ab Mitte 2024 Nach eineinhalb Jahren Bauarbeiten feiert das Projekt Vivo die Fertigstellung der Rohbauten. Die vier Gebäude sollen in rund einem Jahr bezogen werden können. Lea Buser

Der 40 Meter hohe Vivo Tower wird als künftiges Eingangstor am nördlichen Rand der Gemeinde angepriesen. Visualisierung: Tend AG

Nach eineinhalb Jahren Bauarbeiten ist es so weit: Das Projekt Vivo in Aesch feiert die Fertigstellung der Rohbauten. Die Investorin Balintra AG, eine Immobiliengesellschaft des UBS-Investmentfonds Sima, sowie die Gesamtleisterin Halter AG seien mit dem Baufortschritt sehr zufrieden und würden sich über den erreichten Meilenstein freuen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Das bedeutet auch, dass sich Interessierte ab jetzt für die Räumlichkeiten anmelden können. In rund einem Jahr sollen die 228 Mietwohnungen, 36 Co-Living-Apartments, Co-Working-Flächen, Ateliers, Hobby- und Büroräume bezogen werden können.

Bereits jetzt bemerke man ein grosses Interesse, sagt Projektleiter Alexander Bertsche auf Anfrage. Es gebe sehr viele Voranmeldungen, welche täglich zunehmen würden. Die Arbeiten im Ausbau und an der Gebäudehülle würden gut voranschreiten.

55 Mietwohnungen auf sechs Etagen sollen im Vivo-Qube entstehen. Visualisierung: Tend AG

Es handelt sich um eines der grössten Baselbieter Bauprojekte. Rund 150 Millionen soll das neue Quartier kosten, das aus vier Gebäuden besteht. Neben dem Vivo-Hof, dem Vivo-Kamm und dem Vivo-Qube sticht vor allem der 40 Meter hohe Vivo Tower ins Auge, welcher als künftiges Eingangstor am nördlichen Rand der Gemeinde angepriesen wird.

Dieser soll Raum für gewerbliche Nutzflächen, ein Café, 36 Appartements und 80 Mietwohnungen bieten. Die Projektentwicklerin Halter spricht von etwa 85 Prozent der Nutzungsfläche des Quartiers, die dem Wohnen zukommen sollen.

