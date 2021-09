Verband will Boom nützen – Neues Portal für den Regiofussball Der Fussballverband Nordwestschweiz lanciert die Plattform Findedeinteam.ch. Diese soll es den Eltern erleichtern, für ihre Kinder einen Platz in einem Verein in ihrer Nähe zu finden. Luc Durisch

Längst nicht alle Kinder finden in ihrem Dorfverein einen Platz. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der regionale Fussball boomt. Trotz Corona wollen immer mehr Kinder einem Ball nachjagen. Wegen dieser rasanten Zunahme der Nachfrage stossen viele Vereine aber an ihre Grenzen. Es fehlt an Infrastruktur und an Trainern, um diesen stetig wachsenden Andrang zu bewältigen. Viele Clubs haben für neue Kinder keinen Platz mehr und führen Wartelisten. Beim SC Binningen beispielsweise – dem mit 35 Mannschaften grössten Fussballverein der Region – sind es über 90 Kinder, die gerne dem SCB beitreten würden, aber in keine Mannschaft mehr aufgenommen werden können. Der Club bietet allerdings für die Betroffenen wenigstens einmal in der Woche ein Training an.

Weiter nach der Werbung

Auf der anderen Seite haben gewisse Vereine Mühe, genügend Spieler für ihre Mannschaften zu finden. Alain Burger, der technische Leiter des Fussballverbandes Nordwestschweiz, sagt: «Eigentlich gäbe es in der Region genügend Ausbildungsplätze in den Vereinen, damit alle fussballinteressierten Kinder in einer Mannschaft untergebracht werden können.» Bislang fand allerdings zwischen den Clubs kaum ein Austausch statt.

Alle Infos auf einen Blick

Dies will der Verband nun ändern und hat dafür die Plattform Findedeinteam.ch ins Leben gerufen. Alle Clubs, die noch Kapazitäten für die Aufnahme von Junioren haben, können dies unter Angabe der entsprechenden Alterskategorie dem Verband melden. Diese Informationen können die Eltern dann auf der Plattform abrufen. Man braucht nur seinen Wohnort einzugeben, und schon sieht man den nächsten Club mit freien Plätzen. Mitgeliefert werden auch gleich die Kontaktdaten des entsprechenden Verantwortlichen. Ausserdem sehen die Eltern, welche Clubs keine Kapazitäten mehr haben.

Das Ziel des Verbandes hinter dieser Aktion ist klar: Es sollen möglichst wenige fussballbegeisterte Kinder inaktiv bleiben. Um dies zu gewährleisten, soll die Plattform, bei der alle dem Verband angeschlossenen Vereine mitgemacht haben, auch laufend aktualisiert werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.