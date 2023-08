Neues Oldtimer-Tram der BVB – Chillen in der «Drämmli-Lounge» Der Düwag 628 wurde zu einer fahrbaren Bar ausgebaut. Wer den Wagen für Events mietet, lässt 70er-Jahre-Charme wieder aufleben. Julia Konstantinidis

Der Düwag 628 ist das neuste Modell in der Oldtimer-Flotte der BVB und fuhr bis 2016 noch regulär auf dem Netz. Foto: Pino Covino

Woran erkennt man, dass man alt wird? Wenn man im neuen Oldtimer-Tram der BVB fährt und dieses nur unwesentlich älter ist als man selbst. Item. Er ist aber auch noch gut in Schuss, der Düwag Nummer 628, das neuste Modell in der Oldtimer-Flotte der Basler Verkehrs-Betriebe. Von seinem Baujahr 1972 an bis 2016 beförderte das Tram Tausende von Fahrgästen. Es war das Trammodell, das die BVB als erstes Standardprodukt und als erstes Gelenkwagenfahrzeug bei der Düsseldorfer Waggonfabrik AG bestellten. Insgesamt 56 Stück, in zwei Serien, 1967 und 1972.

Interner Ausbau

Nachdem der Düwag 628 vor sieben Jahren in die Museumsflotte aufgenommen worden ist, ist er seit Donnerstag als Drämmli-Lounge wieder auf den Schienen. Für sein zweites Leben als Event-Tram, das man bei den BVB mieten kann (für 790 Franken in der Stunde), hat er ein neues Innenleben erhalten. Eine Stehbar im hinteren Bereich und neu eingebaute Seitenbänke mit beigem Bezug verströmen Club-Atmosphäre. Die ursprünglichen Doppel- und Einzelsitze mit dunkelblauen Kunststoffbezügen wurden so angeordnet, dass sich die Gäste an kleinen Tischen gegenübersitzen.

Das Innere der Drämmli-Lounge wurde sanft ausgebaut, mit viel Mobiliar aus der Originaleinrichtung. Video: Pino Covino

Insgesamt finden 40 Personen Platz, 26 auf Sitzplätzen. Vieles ist in der Drämmli-Lounge im Originalzustand verblieben, etwa der Boden oder die Wandverkleidungen. «Wir haben den Wagen bewusst sanft ausgebaut, um sein 70er-Jahre-Flair zu erhalten», sagt BVB-Mediensprecher Matthias Steiger. Die Materialkosten betrugen laut Steiger 20’000 Franken, der Ausbau erfolgte betriebsintern, dann, wenn es die Zeit neben dem Alltagsgeschäft zuliess.

Fauchen und Rattern

Bei der Fahrt für die Medienschaffenden kommen Erinnerungen an vergangene Fahrten schnell wieder zurück: Die Türen öffnen sich mit Gefauche, während der Fahrt sind die einzelnen Fahrstufen als Geratter gut zu hören, und die Fahrweise ist eine Spur ruppiger, als man dies von den aktuellen Flexity- oder Combino-Trams gewohnt ist. Chauffeur Thomas Bryner fuhr das Modell standardmässig, als es noch auf dem Netz war. «Der Führerstand ist, verglichen mit neueren Trams, beengend und wärmetechnisch aufgrund fehlender Klimaanlage anspruchsvoller», sagt er. Ansonsten ist er mit der Fahrleistung des Oldtimers aber zufrieden. «Das Fahrzeug ist so alt und fährt immer noch gut.»

Lässt die 70er-Jahre wieder aufleben: Die Drämmli-Lounge. Video: Pino Covino

Apropos Oldtimer: Der Düwag 628 ist natürlich nicht mit Nostalgie-Klassikern wie einer «Dante Schuggi» oder dem «Anggebliemli» zu vergleichen. Das sei auch gar nicht das Ziel, so BVB-Sprecher Steiger. Vielmehr ersetzt die Drämmli-Lounge den Vierachser aus dem Jahr 1948, der vor einiger Zeit als Party-Tram ausgebaut und 2020 aufgrund technischer Probleme ausser Betrieb genommen worden war.

