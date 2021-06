Unterbaselbieter Gemeinden – Neues Modell für Finanzausgleich gefordert Die Gebergemeinden nehmen den Kanton in die Pflicht. Thomas Dähler

Er will, dass der Kanton neue Lösungen für den Finanzausgleich prüft: Markus Eigenmann, Gemeindepräsident von Arlesheim. Foto: Florian Bärtschiger

Die zur Interessengemeinschaft für einen massvollen Finanzausgleich zusammengeschlossenen Unterbaselbieter Gemeinden lassen nicht locker: Sie fordern die kantonalen Behörden auf, Vorschläge für ein neues Finanzausgleichsmodell zu prüfen.

Mögliche Neuerungen sollen bis 2026 umgesetzt werden können, verlangen die Gemeinden in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Ungenügend seien heute insbesondere auch die vertikalen Ausgleichszahlungen, sagte der Arlesheimer Gemeindepräsident Markus Eigenmann der BaZ. Der vertikale Ausgleich umfasst den Transfer von Beiträgen aus der Kantonskasse für die Bildung, die Sozialhilfe und die Infrastrukturkosten weiträumiger Gemeinden.

Grundlage eines möglichen neuen Finanzausgleichsmodells ist eine von Kanton und Gemeinden in Auftrag gegebene Studie des renommierten Forschungsbüros Ecoplan, die Mängel im heutigen System aufzeigt und Korrekturen vorschlägt. Ecoplan ist zum Schluss gekommen, dass die finanzstarken Gemeinden zu stark belastet sind und die finanzschwachen Empfängergemeinden keinen Anreiz haben, sich für gute Steuerzahler attraktiver zu positionieren.

Der Ball liegt beim Kanton

Die Baselbieter Finanzdirektion hat sich bei der Publikation der Studie auf den Standpunkt gestellt, die Probleme des Finanzausgleichs müssten die Gemeinden unter sich regeln. Die Gebergemeinden im Unterbaselbiet teilen diese Ansicht nicht. Zwar sei es möglich, im Rahmen der Beratungen in der beauftragten Konsultativkommission kurzfristige Anpassungen am heutigen Modell vorzunehmen, sagte Eigenmann. Doch mit der Ecoplan-Studie seien tiefgreifendere Änderungsvorschläge auf dem Tisch. Es liege jetzt am Kanton, deren Machbarkeit zu prüfen.

Der ungenügende vertikale Ausgleich durch den Kanton führe heute indirekt dazu, dass die finanzstarken Gemeinden über horizontale Ausgleichszahlungen an die finanzschwachen Gemeinden den Bedarf decken müssten. Unklar sei heute insbesondere, wie hoch die Mindestausstattung einer Gemeinde zu definieren sei.

Die Interessengemeinschaft repräsentiert 40 Prozent der Bevölkerung und bemüht sich zurzeit um eine politische Mehrheit für ein neues Ausgleichsmodell. Der Interessengemeinschaft gehören zehn Gebergemeinden an: Allschwil, Arlesheim, Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Muttenz, Oberwil, Reinach, Schönenbuch und Therwil. Mit weiteren Gemeinden werden Gespräche geführt.

