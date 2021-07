Architektur in Bern - Neues Leben im Quartier

Architektur in Bern

Herr Herzog, worin liegt das Besondere an dieser Bauaufgabe?

Einen Neubau mit 56 Wohnungen und 8 Ateliers inmitten eines gewachsenen Quartiers im Berner Stadtteil Breitenrain-Lorraine realisieren zu können – das allein ist bereits eine Besonderheit. Gegen Nordwesten grenzt die Parzelle an das Wifag-Areal, in dessen Industriehalle bis in die 2000er-Jahre Druckmaschinen hergestellt wurden. Auf der Parzelle des Neubaus standen Lagerhallen und eine Schreinerei, die Modelle neuer Druckmaschinen herstellte. Diese ehemaligen Industriebauten im ansonsten homogenen Wohnquartier stellten lange eine Bruchstelle dar. Die beiden Neubauten vervollständigen nun die Quartierstruktur.