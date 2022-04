S-Bahnen im Raum Lörrach – Neues Leben für alte Bahnstrecken In Lörrach tagte der Zweckverband Regio-S-Bahn. Angedacht ist, die Wehratalbahn wiederauferstehen zu lassen, und das «Chanderli» wäre nicht länger eine Museumsbahn, sondern die S7. Markus Wüest

Die S6 der Basler S-Bahnen im Bahnhof Lörrach. Foto: SBB

Die S-Bahnen im Raum Basel sind nicht ein rein schweizerisches Projekt, sondern eines über die Landesgrenzen hinaus. Schon heute verkehrt die S6 ab Basel SBB via Basel Badischer Bahnhof bis nach Zell im Wiesental. Und soll ausgebaut werden. Die geplante Taktverdichtung aber ist nur möglich, wenn die einspurige Strecke mindestens zum Teil doppelspurig wird. Wie man das in Riehen umsetzen will, ob ober- oder unterirdisch, wird seit einiger Zeit heftig diskutiert.