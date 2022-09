FC Arlesheim – Neues Kunstrasenfeld auf dem Sportplatz Widen Diesen Samstag wird der neue Kunstrasen auf dem Sportplatz Widen in Arlesheim eingeweiht. Der Verein lädt dazu zu einem Fest ein. Tobias Burkard

Die Sportanlage Widen in Arlesheim wurde Erneuert. Foto: Nicole Pont

Gute Neuigkeiten für Fussballfans aus der Region: Nach einem knappen Jahr Bauzeit darf der FC Arlesheim das neue Kunstrasenfeld auf dem Sportplatz Widen offiziell eröffnen. Der Verein feiert diesen «ganz besonderen und wichtigen Moment für die rund 500 Fussballerinnen und Fussballer des FC Arlesheim mit einem Fest», wie der FCA bekannt gibt.

Die Eröffnung erfolgt nach rund einem Jahr Bauzeit. Das Projekt hat gemäss Angaben des FC Arlesheim etwa 2.5 Millionen Franken gekostet. Viel Geld für einen lokalen Fussballverein. Deshalb war man froh, dass die Gemeinde sowie der Kanton ihre Unterstützung zugesprochen haben. Der Regierungsrat des Kantons Baselland übernahm einen Anteil von rund einer halben Million Franken. Zusätzlich wurden 1.5 Millionen von der Gemeindeversammlung Arlesheim gutgeheissen. In einer Mitteilung bedanken sich die beiden Co-Präsidenten Beni Huggel und Balz Stückelberger für die grosszügige Unterstützung.

Diesen Samstag nun lädt der Fussballklub unter dem Motto «Alli uf d Wide!» ab 17.30 zum Apéro. Um 18.30 Uhr erfolgt die Übergabe des neuen Kunstrasens an das Damen-Team, das sein Spiel gegen des SV Muttenz absolvieren wird. Am Abend werde es Grill, Raclette und Barbetrieb geben, so der Vorstand. Es werden alle Menschen herzlich eingeladen, die den neuen Kunstrasen besichtigen und einen gemütlichen Abend auf den Widen verbringen möchten.

