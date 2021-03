Frühlingsmärkte in Baselland – Neues Jahr, alte Leier: Wieder müssen Marktfahrer mit Absagen rechnen Das Bundesamt für Gesundheit lässt Märkte wieder zu, aber einigen organisierenden Vereinen ist das Risiko wegen Corona zu gross. Marktverbandschef Gian Jonasch: «Wenn nötig, organisieren wir das halt selber.» Andrea Schuhmacher

Märkte dürfen gemäss BAG wieder stattfinden. Die Vereine tun sich aber teilweise schwer damit. Foto: Urs Jaudas

«Wissen Sie, was da draussen los ist?», fragt Thomas Weber, Präsident des Gewerbevereins Lausen (und nicht zu verwechseln mit dem Baselbieter Regierungsrat Thomas Weber). So reagiert er auf die Frage, wieso der jährliche Markt in der Baselbieter Gemeinde Lausen erneut abgesagt worden sei. Der Gewerbeverein ist Organisator des Marktes, der am 10. April hätte stattfinden sollen. Jetzt müssen sich die Lausner bis 2022 gedulden.

«Der Markt ist bei uns wie ein Volksfest. Viele Gewerbler verkaufen auch was zu essen und zu trinken, was jetzt ja nicht möglich wäre», sagt Weber. Natürlich würde er gerne den Markt zulassen, doch es gelte nun «mit gesundem Menschenverstand» zu agieren. Ähnlich begründet ein Mitglied des Arleser Märt-Teams die Absage des Arlesheimer Frühlingsmarkts: «Wir wollen keinen Superspreader-Event veranstalten.» Man habe es sich nicht leicht gemacht, doch «wir sehen, dass die Infektionszahlen in den Nachbarländern wieder steigen». Auch rechne man damit, dass die anstehenden Massentests in den Schulen die Zahlen zusätzlich nach oben trieben.