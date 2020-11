Einwohnerrat Pratteln – Neues Gemeindezentrum wirft zu viele Fragen auf Das Gemeindeparlament weist den Planungskredit an den Gemeinderat zurück. Christian Fink

Der grüne Prattler Gemeinderat Philipp Schoch muss beim neuen Gemeindezentrum nochmals über die Bücher. Foto: Kostas Maros

Mit dem Bau des neuen Gemeindezentrums am bisherigen Standort – inklusive Bibliothek und Ludothek – steht für Pratteln ein grosses Geschäft an. «Kein Pappenstiel», so Gemeinderat Philipp Schoch, sondern ein grosses Projekt, das nicht alle zehn Jahre zur Diskussion stehe. Für den Gebäudekomplex sind insgesamt 30 Millionen Franken veranschlagt. An der Einwohnerratssitzung ging es jedoch erstmals um die Bewilligung eines Planungskredits in der Höhe von 1,5 Millionen Franken.

Die Sondervorlage wurde erstellt, nachdem das Projekt zum zweiten Mal überarbeitet worden war. Raoul Rosenmund, Präsident der Wettbewerbsjury, schrieb vergangenen Mai: «Der zweite Durchgang hat sich gelohnt. Das Projekt hat sowohl durch die Schärfung des Gesamtkonzeptes, der Verbesserung des Grundkonzeptes und in der Ausgestaltung der Fassaden deutlich gewonnen. Das Aussenraumkonzept verdient noch eine Vertiefung.»

140 Fragen

Dennoch wurde die Vorlage vom Einwohnerrat an den Gemeinderat zurückgewiesen. Und dies nicht einmal überraschend: Vor Monatsfrist trafen sich die Mitglieder der Bau- und Planungskommission (BPK) zu einer gemeinsamen Sitzung. Dabei schlug der Gemeinderat vor, dem Einwohnerrat eine überarbeitete Vorlage mit einem reduzierten Planungskredit vorzulegen. Der Grund hierfür sind noch zahlreiche Fragen, die einerseits mit grundsätzlichen Überlegungen, andererseits mit der Umsetzung des Siegerprojekts namens «Captus» einhergehen. Rund 140 Fragen stellte die BPK, die vom Gemeinderat und der Verwaltung beantwortet wurden.

Beispielsweise, ob eine Investition von 30 Millionen Franken für die Einwohnergemeinde überhaupt tragbar sei. Ob allfällige Förderbeiträge bei den Gesamtkosten bereits berücksichtigt seien. Und: Welche Kostengenauigkeitssteigerung der Planungskredit von 1,5 Millionen Franken bringe. Eine Genauigkeitssteigerung von fünf Prozent ist der BPK diesbezüglich «zu marginal».

Die BPK möchte ausserdem wissen, um welchen Betrag die Kosten reduziert werden könnten, würde die Strasse vom Bauprojekt entflechtet. Und: «Wie gross ist der Platzbedarf für die Bibliothek/Ludothek tatsächlich?»

Beim Bauprojekt seien, so die Meinung der BPK, diverse Elemente des Neubaus nochmals zu überprüfen. So scheinen der Kommission etwa die Fensterflächen zu gross; die Umgebungsgestaltung sei noch weitgehend unklar. Und der Zugang zu den Velo-Abstellplätzen im Neubau «ist nicht gut gelöst». Die Nachbearbeitung erfordert also, so Gemeinderat Philipp Schoch, noch ein bisschen «Grips und den Input von Fachleuten».

Die Bauten gehören zusammen

In der BPK ist die Idee diskutiert worden, ob zwei Abstimmungsvorlagen unterbreitet werden sollen. Doch, so fragt sich die Kommission, was passiert, wenn nur der Bau einer Bibliothek eine Mehrheit findet? Dominique Häring (CVP) beantragte, das Geschäft in zwei Vorlagen aufzugleisen. Ein Änderungsantrag lässt sich indessen nicht mit einer Rückweisung an den Gemeinderat koppeln. Man könne dem Gemeinderat, so Mauro Pavan (SP), allenfalls eine Anregung «mitgeben». Gegen die Idee, die Vorlage auseinanderzudividieren, sprach sich Benedikt Schmidt (U/G) aus. «Die Bauten gehören zusammen.» Die Forderung mache keinen Sinn.

Somit bedürfen noch einige offene Fragen der Klärung.