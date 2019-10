Neues Geld für die Ausbildung von Ärzten

Wer sich in medizinische Behandlung begibt, trifft mit einiger Wahrscheinlichkeit auf einen ausländischen Arzt oder eine ausländische Ärztin. Etwa ein Drittel aller Mediziner in der Schweiz stammt aus dem Ausland. Dieser hohe Anteil ist darauf zurückzuführen, dass die Schweiz in der Vergangenheit viel zu wenige Ärztinnen und Ärzte ausgebildet hat, um die eigene Bevölkerung zu versorgen. An den Universi­­täten gibt­es zur Zeit nicht genügend Ausbildungsplätze.