Neueröffnung am Blumenrain – Das Bistro Odéon soll einen Vorgeschmack bieten Am Freitag öffnete das Bistro Odéon erstmals seine Türen. Das nächste Projekt von Chefin Gabriela Küpfer steht aber schon an: ein Hotel, das ein Generationenhaus sein soll. Lea Buser

Am Freitagmorgen finden sich bereits einige Personen zur Eröffnung des Bistros Odéon ein. Foto: Nicole Pont

Wer am Freitag rechts vom Tresen der Bäckerei bread.love ein paar Stufen hochgeht, erblickt schwarz und weiss gestrichene Wände, ein paar Holztischchen und eine Bar, hinter der eine Mitarbeiterin gerade einen Kaffee zubereitet.

Auf einer Etagere sind kleine Gipfeli angerichtet, die nur darauf warten, dass noch mehr Kundinnen und Kunden das neue Bistro Odéon betreten.

Ein paar einzelne Leute geniessen bereits einen Kaffee mit Gipfeli – denn heute sind alle eingeladen, wie Geschäftsführerin Gabriela Küpfer sagt. Nach einigen Renovationen – beispielsweise wurde die Durchreiche zur Küche ein Stück weit geöffnet und der Gastraum neu gestrichen – konnte sie das Bistro am Freitag eröffnen.

Seit eineinhalb Jahren arbeiten Matthias Wirz und Gabriela Küpfer am Projekt Hotel Odéon. Damit die Leute schon zuvor einen Eindruck erhalten können, hat Küpfer nun das Bistro Odéon eröffnet. Foto: Nicole Pont

Bereits während der Umbauarbeiten seien Leute auf das Bistro aufmerksam geworden und hätten nach einem Kaffee gefragt. Ein Freund aus Freiburg im Breisgau sei gar extra für die Eröffnung angereist, erzählt die Chefin.

«Wir freuen uns nun darauf, hier unser Gastgeberherz präsentieren zu können.» Die Räumlichkeiten sind von einem Miteinander geprägt: Im vorderen Teil befindet sich die Bäckerei bread.love, in Richtung Rhein angrenzend der Coiffeursalon Onyx. Auch deren Inhaber seien froh, sagt Küpfer, dass ihre Kundinnen und Kunden sich im Falle von Wartezeiten auch im Bistro aufhalten könnten.

Wenn die morgendliche Gipfelizeit vorbei ist, bietet das Bistro am Mittag vier verschiedene Gerichte an, die täglich wechseln – etwa eine Suppe oder eine Pastavariation. Am Nachmittag kommt Kuchen dazu. Während des ganzen Tages können Sandwiches und Panini bestellt werden, kreiert mit dem Brot von bread.love.

Ein Hotel als Generationenhaus

Wer gegen Abend einen Cocktail möchte, kann jeden auch alkoholfrei bestellen – dies im Hinblick auf das nächste Projekt von Gabriela Küpfer und ihres Geschäftspartners Matthias Wirz. Das geplante Hotel Odéon soll ein Generationenhaus werden: Ferienbetten für Senioren als Entlastung für pflegende Angehörige, eine Tagesstätte für Seniorinnen, eine Tagesstruktur für Schulkinder sowie eine Spitex und ein öffentliches Restaurant mit 75 Plätzen.

Damit der Kontakt unter den Generationen gefördert wird, wollen Küpfer und Wirz gemeinsame Aktivitäten anbieten. Den beiden Geschäftsführenden sei die Selbstbestimmtheit der älteren und jüngeren Personen wichtig, beispielsweise bei der Auswahl des Essens. So sagt Küpfer: «Bei uns stehen Lebensfreude und Qualität für alle Generationen im Vordergrund.»

Ein Gipfeli mit einem Espresso: Am Tag der Eröffnung des Bistros Odéon geht das kleine Frühstück aufs Haus. Foto: Nicole Pont

Flexible Betreuungszeiten – Eltern können ihre Kinder dann abholen, wenn sie keine Betreuung mehr brauchen – seien selbst während der Ferienzeit möglich, da der Hotelbetrieb rund um die Uhr laufe, sagt Küpfer. Aktuell würden drei Immobilien in Gellert, Neubad und Gundeli geprüft. Sobald der zukünftige Hauseigentümer gefunden sei, starte die Umbauphase für den Hotelbetrieb.

Auch für die Mitarbeitenden solle das Hotel Odéon ein attraktiver Arbeitgeber werden, sagt Küpfer. So gibt es die Möglichkeit, mal im Service, mal im Atelier, mal im kleinen Bistro zu arbeiten.

Letzteres beginnt sich zu füllen, zwei Frauen und zwei Männer haben sich an einen der kleinen Tische gesetzt und bestellen gerade einen Kaffee. Dazu gibts – natürlich – Gipfeli.

