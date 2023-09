Neuer Wohnraum für Grossfamilien – Wenn die Parkhausstütze im Wohnzimmer steht Beim Horburgpark in Basel sollen sechs neue Wohnungen plus zwei Kindergärten entstehen. Mit dem «Re-Use»-Pilotprojekt investiert der Kanton ins klimaneutrale Bauen. Tanja Opiasa

So könnte der Bau mit wiederverwerteten Materialien aussehen: Einblick in das Projekt «L’Eclisse». Visualisierung: zvg

Preisgünstiger Wohnraum für Grossfamilien ist rar in Basel. Zur Wohnungskrise gesellen sich schwindende Ressourcen und klimatische Veränderungen. «Wir müssen handeln und in Zukunft nettoneutral bauen», sagt Kantonsbaumeister Beat Aeberhard vom Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD). Letzteres kündigt am Freitag an, dass beim Horburgpark bis zum Jahr 2026 sechs neue grossflächige Wohnungen sowie zwei Kindergärten entstehen sollen.