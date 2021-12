In zehn Minuten ein Ueli Bier – Neuer Velokurier bricht alle Rekorde Nach Zürich und Luzern nimmt Stash nun auch in Basel den Kampf um die kürzesten Lieferzeiten auf. Dorothea Gängel

Das Konzept des neuen Velokurier-Diensts sieht vor, dass die Bestellung innerhalb von zehn Minuten bei der Kundschaft ist. Foto: Stash

Sie sind am Backen und merken plötzlich, dass Ihr Buttervorrat nicht ausreicht? Kein Problem. Ein Anruf genügt, und zehn Minuten später steht ein freundlicher Velokurier mit der gewünschten Zutat vor Ihrer Tür. Das ist seit Mittwoch im Kleinbasel keine Vision mehr. Der Velokurier Stash, im Februar 2021 in Zürich gegründet, hat an der Signalstrasse im Erlenmatt-Quartier seinen ersten Standort in Basel gefunden. Das Konzept treibt den Trend, Güter des täglichen Bedarfs immer schneller zu liefern, auf die Spitze: Nur gerade mal zehn Minuten vergehen zwischen Bestelleingang und Lieferung, so das Versprechen des Zürcher Unternehmens.

Möglich ist das allerdings zum einen nur aufgrund des begrenzten Lieferradius: Die belieferten Adressen liegen alle in einer Distanz vom Lager entfernt, die innerhalb von sechs Minuten mit dem Velo angefahren werden können. Zum anderen ist das Angebot überschaubar, momentan hat der Dienst 1070 Produkte im Angebot; von frischem Brot über Getränke bis hin zu Toilettenartikeln.

Ware aus den Quartieren

Das Sortiment besteht aus drei Kategorien. Das Kernsortiment bilden Global Brands wie Coca Cola oder Red Bull. Zu den Local Brands zählen in Basel vor allem die regionalen Biere Ueli Bier und Unser Bier. Speziell und recht anspruchsvoll sind die sogenannten Hyperlocal Brands. Darunter versteht Stash die Ware aus den Quartieren. Hierfür kooperieren sie mit Fachhändlern wie der Bäckerei Ziegler Brot. Die Ware wird morgens dort abgeholt und kommt ins Lager. «Wenn aus dieser Kategorie einmal ein Produkt ausgeht, dann verschwindet es von der Website», so Benno Burckhardt, Geschäftsführer von Stash. «Das ist uns lieber, als am Ende des Tages Ware wegzuwerfen.»

Um das selbst gesteckte Zeitlimit einhalten zu können, sind die Abläufe genau getaktet. Geht eine Bestellung ein, bleiben maximal 90 Sekunden für den Packvorgang. Die Übergabe an den Fahrer darf nicht länger als 30 Sekunden dauern. Dem Kurier bleiben dann acht Minuten für die Auslieferung. Bei so viel Druck, bleiben da die Verkehrsregeln aussen vor? Das verneint Burckhardt ganz entschieden. «Unsere Fahrer halten sich selbst in den 30er-Zonen an die Geschwindigkeit.»

Studenten und Alleinerziehende angestellt

Das Preisniveau der Produkte bewegt sich auf Höhe eines Supermarkts. Obwohl es keine Mindestbestellmenge gibt, liegt der durchschnittliche Warenkorb bei 30 Franken. «Einen einzelnen Apfel bestellt kein Mensch, das lohnt sich schon wegen der Liefergebühr von 3.90 Franken nicht», sagt Burkhardt.

Am Standort Basel arbeiten rund 20 Velokuriere, vorwiegend in Teilzeit. In erster Linie sind das Studenten, aber auch Alleinerziehende schätzen die grosse Flexibilität in den Arbeitszeiten. «Unsere Fahrer sind als Temporärkräfte nach GAV fest angestellt», so Burckhardt. «Sie sind sozialversichert und haben eine Kranken- und Unfallversicherung.» Der Verdienst liege knapp unter den 25 Franken pro Stunde, die in Zürich gezahlt würden. In einer Branche, die für Dumpinglöhne und Intransparenz bekannt ist, ist das ein ordentlicher Schnitt. «Wir brauchen zufriedene Mitarbeiter», sagt Burckhardt. «Der Kunde merkt das, wenn ein Fahrer fix und fertig auf dem letzten Zacken bei ihm ankommt.»

Gut erkennbar: Zwei Stash-Velokuriere in ihrer Arbeitskleidung. Foto: Stash

In Zürich wurde das neue Angebot zunächst vor allem von Kundinnen und Kunden im Alter von 25 bis 35 Jahren angenommen. Sie sind urban, meist Singles und leben häufig in WGs. Potenzial sieht Burckhardt noch bei Familien, in denen beide Eltern arbeiten, bei Senioren und letztlich bei der Zielgruppe der 15- bis 25-Jährigen. «Den meisten geht es nicht unbedingt um die extrem kurze Lieferzeit, sondern um Convenience», weiss Burckhardt. «Wer allerdings in einem Park sitzt und spontan Lust auf eine Glace hat, der möchte keine Stunde warten.»

Hat man erst einmal Fuss gefasst, soll die Expansion zügig vorangehen: So ist in Basel der zweite Standort an der Margarethenstrasse bereits gefunden. Von dort aus sollen weitere Quartiere beliefert werden.

Und wenn es einmal nicht klappt, innerhalb der zehn Minuten zu liefern? «Das kommt selten vor», so Burckhardt. «Nur wenn bei Bestellungseingang kein Fahrer vorhanden ist oder der Fahrer den Kunden weder finden noch erreichen kann.» In diesen Fällen erhält der Kunde einen Gutschein für die Liefergebühren der nächsten Bestellung.

