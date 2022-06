Livestream-Shopping – Neuer Trend aus China: Kleider kaufen auf Youtube Immer mehr Brands setzen beim Verkauf ihrer Produkte auf Shopping-Events mit Entertainment-Faktor. Marketing-Experten sehen darin ein grosses Potenzial. Lisa Füllemann

Eine chinesische Livestreamerin zeigt ihren Zuschauern bei einem virtuellen Shopping-Event Pullover (5. November 2021 in Linyi, Provinz Shandong, China). Foto: VCG via Getty Images

«Hallo Leute! Ich hoffe, es geht euch gut zu Hause», sagt die Moderatorin lächelnd und winkt in die Kamera. «Wenn euch etwas gefällt, zum Beispiel dieses Oberteil, könnt ihr einfach draufklicken, und es landet automatisch auf eurer Wunschliste.» Dann schiebt sie gleich hinterher: «Aber beeilt euch, die Sachen sind schnell ausverkauft!» Die Schweizer Influencerin Manuela Frey befindet sich mitsamt Moderationskarten in der Hand live in einem professionell ausgeleuchteten Filmstudio auf Sendung.