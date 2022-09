Basketball: Starwings starten – Neuer Trainer, neue Spieler und höhere Ziele Bei den Baselbietern ist zum Saisonauftakt vieles anders. Präsident Donati fordert eine stabilere Defensive, dass junge Spieler gefördert werden – und erhofft sich einen Platz im Mittelfeld der NLA. Tobias Müller

Einer ist zurück, einer nicht mehr dabei: Vid Milenkovic (am Ball) spielt wieder für die Starwings, während Trainer Dragan Andrejevic (l.) ersetzt wurde. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Obwohl noch kein Ball in den Korb geworfen und kein Sieg gefeiert wurde, ist die Saison 2022/23 bereits jetzt schon so was wie ein kleiner Erfolg für die Starwings. Es wird das 17. Mal in Folge sein, dass der Baselbieter Basketballclub mit dem kleinen Budget eine Spielzeit in der höchsten Schweizer Liga in Angriff nehmen wird. Aber natürlich reicht es den Verantwortlichen nicht, einfach nur dabei zu sein. Wie immer in den letzten Jahren ist das Erreichen der Playoffs der besten acht Teams das Ziel. Doch da in dieser Saison einiges anders ist, wird das keine leichte Aufgabe werden.



Der neue Trainer

Drei Jahre lang stand Dragan Andrejevic an der Seitenlinie bei den Starwings. Er führte die Mannschaft immer in die Playoffs und schaffte in der Saison 2020/21 beinahe das Unmögliche: Den Meistertitel in der Nationalliga A mit seiner Mannschaft zu holen. Erst im Final scheiterten die Baselbieter nur knapp an Fribourg.

Doch Dragan Andrejevic wird nicht an der Seitenlinie stehen, wenn am Samstagabend auswärts in Boncourt die Meisterschaft losgeht. Im Sommer trennte sich der Club von seinem Coach, es heisst, Andrejevic hätte zu hohe Ziele und Ansprüche gehabt, auch was die Verpflichtung von ausländischen Spielern anbelangt. Präsident Pascal Donati sagte damals der BaZ: «Nach dem Cupsieg 2010 gegen Vacallo schlitterten die Starwings wegen zu hoher Erwartungen in tiefrote Zahlen, wir hatten danach 270’000 Franken Schulden. So eine Situation darf es nie mehr geben. Wenn das ein Trainer nicht akzeptieren kann, bedauern wir das natürlich.»

Der neue Starwings-Trainer: Antonios Doukas. Foto: Urs Rindisbacher

Nun ist mit Antonios Doukas ein neuer Mann verantwortlich für Aufstellung, Spielausrichtung und Taktik. Doukas hat schon jahrelange Erfahrung als Coach und war in der ganzen Welt tätig: Georgien, Albanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in seiner Heimat Griechenland. Die Anforderungen an Doukas sind, dass er vermehrt junge Schweizer Spieler fördert und weiterbringt. Ausserdem soll in dieser Saison das Augenmerk auf die Defensive gelegt werden. Dies war in den vergangenen Jahren unter Andrejevic und seinem Offensiv-Basketball oft nicht der Fall.

Das umgebaute Kader

Die Ausländer aus der Vorsaison: weg. Captain Branislav Kostic: weg. Ja, das Kader der Starwings hat nicht mehr viel mit dem Kader vom letzten Jahr zu tun. Kostic spielt nun in Luzern, wie auch der Schweizer Dylan Schommer. Und die Ausländer der Vorsaison wurden mit den beiden US-Amerikanern Shawn Williams (24) und Noah Dickerson (25) ersetzt.

«Vier Wochen Vorbereitungszeit sind schlicht zu wenig. Wir konnten noch nicht genug trainieren.» Starwings-Präsident Pascal Donati

Williams gilt als starker Werfer, der für viele Punkte sorgen soll. Und Dickerson ist unter dem Korb für Unruhe und Power verantwortlich. Dazu wurde auch der deutsch-serbische Centerspieler Andrija Matic (26) geholt. Daneben kehrten Sébastien Davet und Vid Milenkovic zum Club zurück. Sie waren beide Teamstützen in der herausragenden Saison 20/21, als man bis in den Playoff-Final vorstiess.

Die durchzogene Vorbereitung

Die letzten Tage vor dem Saisonstart verliefen nicht optimal für die Starwings, das sagt auch Präsident Pascal Donati ganz klar: «Vier Wochen Vorbereitungszeit sind schlicht zu wenig. Wir konnten noch nicht genug trainieren, dafür hatten wir viele Testspiele, immerhin.»

Den eigens organisierten Novartis Cup in der Sporthalle Birsfelden schloss man nach der Niederlage gegen Lugano und dem Sieg gegen Luzern auf Rang 3 ab. Und die beiden Freundschaftsspiele gegen Monthey und Genf gingen zwar verloren, jedoch beide nur knapp, und die Baselbieter zeigten jeweils gute Ansätze.

Die hohen Ziele

Vor allem auch wegen der kurzen Vorbereitungszeit spricht Donati davon, dass man sich in den ersten Meisterschaftsspielen erst noch richtig finden müsse. Los geht es mit den schwierigen Auswärtsspielen gegen Boncourt und Schweizer Meister Fribourg. Dann folgen die beiden Heimpartien gegen Lugano und Monthey, die beiden Teams also, gegen die man in der Vorbereitung schon Erfahrungen gesammelt hat.

Donati sagt, dass neben einem guten Abschneiden im Liga-Cup das Erreichen der Playoffs erneut das klare Ziel sei. Aber anders als in den beiden Vorjahren sollen diese nicht nur knapp und auf Rang 8 erreicht werden. «Es wäre schön, wenn wir nach der Qualifikationsphase im Mittelfeld stehen.»

Starwings. Das Kader. Noah Dickerson (25), Shawn Williams (24), Andrija Matic (26), Marc Seylan (26), Dennis Fasnacht (20), Akin Tyron Mogida (23), Vid Milenkovic (27), Jason Schneider (21), Sébastien Davet (25), Darko Babic (20), Platon Pashkevych (18), Nik Millowitsch (18), Nikola Vilotic (18). – Die ersten Spiele. Samstag, 17.30 Uhr: Boncourt - Starwings. – 5.10., 19.30 Uhr: Fribourg - Starwings. – 9.10., 16 Uhr: Starwings - Lugano (Sporthalle Birsfelden). – 15.10., 17.30 Uhr: Starwings - Monthey (Sporthalle Birsfelden).

