Verfahren gegen den Ex-Präsidenten – Neuer Sonderermittler könnte Trump nützen Staatsanwalt Jack Smith soll nun gegen Donald Trump ermitteln – doch dieser geht bereits zum Gegenangriff über. Martin Suter

Er will wieder Präsident werden, sofern er vorher nicht verurteilt wird: Donald Trump. Foto: Andrew Harnik (Keystone)

Wie eine Bombe schlug am Freitagnachmittag in Washington die Nachricht ein, dass die beiden wichtigsten strafrechtlichen Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump in die Hände eines Sonderermittlers gelegt werden. Mit der Ernennung des langjährigen Staatsanwalts Jack Smith zum «Special Counsel» versucht Justizminister Merrick Garland, die Untersuchungen zu entpolitisieren, doch er könnte genau das Gegenteil davon erreichen.