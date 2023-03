Ökologische Aufwertung in Pratteln – Neuer Lebensraum auf dem Esaf-Gelände Das OK des Grossevents hat eine Hecke neu angepflanzt. «Für eine ganze spezielle Gemeinschaft von Pflanzen, Pilzen und Kleintieren», sagt Gemeinderat Philipp Schoch. Daniel Aenishänslin

Das Esaf-OK arbeitet an der neuen Hecke. Die Panzersperren sind auch zurück. Foto: PD

Die Hecke ist zurück. Nicht genau dieselbe, aber am selben Ort. Die Hecke auf dem Gelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) von 2022 im Baselbiet, die sich über das Festgelände des Esaf zog, musste im letzten Sommer entfernt werden. Nun hat sie das Esaf-OK letzte Woche wieder aufgebaut. Schon im Vorfeld des Grossevents sagte Esaf-Mediensprecherin Marion Tarrach: «Die Hecke bei der Panzersperre wird in qualitativ hochwertiger Art wiederhergestellt und ein Teil des Waldrandes aufgewertet.» Kleinstrukturen für Tiere würden realisiert und auf dem Kulturland Eichen gepflanzt.

Das Ergebnis sei nun eine Hecke mit einem deutlich höheren ökologischen Wert für die Pflanzen- und Tierwelt. «Bisher bot die Hecke nur eine geringe Vielfalt an Pflanzen. Nun werden gezielt einheimische Pflanzen eingebracht. Es sollen auch Steinhaufen, Altholzinseln und sogenannte Ruderalflächen entstehen», so der Prattler Gemeinderat Philipp Schoch, zuständig für den Naturschutz, «dies sind ‹nackte›, brachliegende Bodenflächen, in denen sich eine ganze spezielle Gemeinschaft von Pflanzen, Pilzen und Kleintieren ansiedeln kann.» Insgesamt wurden 680 neue Sträucher von 27 Arten gepflanzt.

