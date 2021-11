Wirtschaftsstandort Basel – Neuer Hotspot für Gewerbetreibende Mit der Werkarena Basel werden ab April 2022 dringend benötigte Gewerbeflächen angeboten. Dorothea Gängel

Noch ist die Werkarena eine Baustelle – dennoch sind einige Gewerbeflächen schon vermietet. Foto: Pino Covino

Im September 2019 erhielt die Steiner AG, einer der führenden Generalunternehmer der Schweiz, die Baufreigabe für den Businesspark Werkarena. Am Freitag, gut zwei Jahre später, lud nun die Stiftung Gewerbe- und Businesspark Basel in den noch nicht ganz fertiggestellten Bau zwischen Novartis Campus und Euro-Airport zur öffentlichen Veranstaltung «Standort Basel – goldener Boden für Gewerbetreibende?».

Über 60 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik folgten der Einladung in das siebenstöckige Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von 20’000 m2. Auf den ersten Blick ein imposantes Gebäude, das sich in direkter Nachbarschaft zur Bell AG gut in die Umgebung einfügt. Neben Mieträumen für etwa 100 Arbeitsplätze, Co-Working-Spaces, Seminarräumen und 50 Parkplätzen stehen Dienstleistungen wie Telefon- oder Postservice sowie Unterstützung in der Administration und dem Marketing zu bezahlbaren Preisen und flexiblen Konditionen bereit.