Das Basler Picasso-Wunder – Legendäres Kunstmärchen schafft es auf die Hauswand Zum 50. Todestag von Pablo Picasso bekommt Basel einen neuen Graffito – und blickt auf ein kleines Kunstwunder zurück. Mélanie Honegger

1 / 2 Dest Jones (Philippe Tschanz) und Lalone (Eduardo Luque) vor ihrem Kunstwerk am Basler Kohlenberg. Foto: Nicole Pont

Es war ein legendärer Moment in der Basler Kunstgeschichte: 1967 stimmte das Basler Stimmvolk dem Ankauf zweier Picasso-Kunstwerke zu. Ein Staatsbeitrag von mehr als 6 Millionen Franken wurde gesprochen, dazu kamen weitere 2,4 Millionen aus privaten Spenden. Der Künstler war so gerührt, dass er Franz Meyer, dem damaligen Direktor des Kunstmuseums Basel, gleich drei weitere Gemälde für die Sammlung schenkte.

Nun, zum 50. Todestag Picassos, wird die als Basler Kunstmärchen bekannte Episode im Stadtraum verewigt. Oberhalb der Kohlenbergtreppe, gleich vis-à-vis dem Gymnasium Leonhard, gestaltet der spanische Street-Art-Künstler Lalone gemeinsam mit dem Basler Künstler Dest Jones ein öffentliches Wandgemälde. Viel ist am Montagmorgen noch nicht zu erkennen. Erst ein riesiger, dunkelgrauer Rahmen prangt auf der Hausmauer, dazwischen ein paar feine Striche und Muster. Später wird hier «Málaga loves Basel» stehen, wie Lalone verrät. Die spanische Küstenstadt, die zugleich auch Picassos Geburtsstadt ist, hat in mehreren Städten ähnliche Aktionen geplant und über die spanische Botschaft den Kontakt zu Basel gesucht.

Öffentliche Führungen bis Freitag

In Basel schliesslich hat das Bau- und Verkehrsdepartement verschiedene Künstler angefragt und zum Schluss aus vier verschiedenen Motiven ausgewählt. Wie das fertige Wandbild aussehen soll, bleibt vorerst ein Geheimnis. Noch bis Freitag dauern die Arbeiten, die von einer täglichen Führung um 12 Uhr begleitet werden.

Danach bleibe das Kunstwerk dauerhaft an seinem Standort, sagt Dominik Egli von der Basler Stadtreinigung – in der Hoffnung, es bleibe trotz unmittelbarer Nähe zum Schulhaus unbeschädigt. Ganz unbegründet ist die Sorge nicht, wie Christian Döbeli, Rektor des Gymnasiums, sagt: «Die Mauer wurde in der Vergangenheit immer wieder bemalt. Wenn es mal zu wild war, durften wir die Stadtreinigung kontaktieren.» Er hofft, dass das Berufsethos andere Sprayer davon abhält, das Gemälde zu verunstalten. Egli versichert: «Es ist mit Lack geschützt. Sollte es zerstört werden, flicken wir es wieder.»

