Afroamerikaner in Michigan erschossen – Neuer Fall von Polizeigewalt setzt Biden unter Druck Schon wieder erschüttert ein Video die USA: Die Bilder zeigen, wie ein weisser Polizist einen Schwarzen in Michigan erschiesst. Bürgerrechtler drängen den Präsidenten, seine Polizeireform auf den Weg zu bringen. Fabian Fellmann aus Washington

Nach dem Tod von Patrick Lyoya demonstrieren Menschen in Grand Rapids, Michigan, gegen rassistische Polizeigewalt. Foto: Scott Olson (AFP)

Eben erst wurden drei Polizisten verurteilt, die an der Tötung von George Floyd beteiligt waren. Nun rührt bereits der nächste Fall die Amerikanerinnen und Amerikaner auf: Ein weisser Polizist hat in Grand Rapids, einer Kleinstadt in Michigan, dem 26-jährigen Patrick Lyoya von hinten in den Kopf geschossen.