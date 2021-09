Naherholungsgebiet Reigoldswil – Neuer Erlebnisspielplatz auf den Wasserfallen Mit ordentlich Verspätung eröffnet der Erlebnisspielplatz bei der Bergstation der Wasserfallen doch noch. Ein spezielles Angebot lockt zur Einweihung: Kinder fahren in den Herbstferien gratis Gondel. Lucas Huber

Bald ist der Spielplatz bereit für tobende Kinder. Foto: zvg

Ruedi Mohler ist die Erleichterung anzuhören. Der Präsident der Stiftung Luftseilbahn Reigoldswil-Wasserfallen, kurz LRW, bringt gerade ein Projekt zu seinem Abschluss, das ihm die eine oder andere schlaflose Nacht bereitete. Die Rede ist vom Erlebnisspielplatz bei der Bergstation auf der Wasserfallen. Der wird am 2. Oktober eröffnet, just zum Beginn der Herbstferien in Baselland.

Was nach perfektem Timing aussieht, ist vielmehr eine glückliche Fügung. Eigentlich sollten die Kinder schon seit Jahren auf dem Spielplatz toben. Der letzte geplante Eröffnungstermin lag in den zurückliegenden Sommerferien. Erst warf das Bewilligungsverfahren dem Projekt Stöcke in die Speichen, dann waren es Einsprachen, und schliesslich verzögerte auch noch die Corona-Pandemie das Projekt, dazu später mehr. Darauf angesprochen, winkt Ruedi Mohler nur augenzwinkernd ab: Er mag schon gar nicht mehr darüber sprechen.