Volksinitiative lanciert – Neuer Bürgerdienst für alle? Bevölkerung zeigt Interesse – Wirtschaft winkt ab Eine Initiative will das Milizsystem mit einem Dienst für alle Schweizerinnen und Schweizer ersetzen. Das stösst bei Unternehmensverbänden auf Widerstand: Der Dienst konkurriere die Privatwirtschaft. Alessandra Paone Beni Gafner

Heim statt Helm: Zivildienstleistende werden heute schon zur Betreuung von Personen in Heimen eingesetzt. Fotos: Matthias Spicher

Das Schweizer Milizsystem ist angeschlagen: Nur jeder fünfte Bürger leistet noch Dienst in der Armee, und auch der Zivilschutz und verschiedene Feuerwehren klagen über Personalmangel. Der Verein Servicecitoyen.ch will das Problem mit einem Dienst für alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger lösen. Er hat am Dienstag dazu eine Volksinitiative lanciert.