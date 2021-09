Saniertes Antilopenhaus im Zoo Basel – Neuer Anstrich darf Giraffe nicht zum Lecken reizen Der Zoo Basel hat das neu sanierte Antilopenhaus wiedereröffnet. Den Bedürfnissen der Giraffen, der Okapis und der Kudus, sowie der Besucher und Mitarbeitenden wurde Rechnung getragen. Seraina Graf

Der neoklassizistische Stil im Innern des Antilopenhauses zeigt sich in sorgfältig ausgearbeiteten Details. Foto: Zoo Basel

Sie heissen Ebony, Xambru und Imba. Ihre Adresse lautet Antilopenhaus Zolli Basel und sie haben ein frisch renoviertes Zuhause: Das 111 Jahre alte Haus ist frisch gestrichen und energetisch auf dem neusten Stand. Angeschlossen an eine neu gestaltete Aussenanlage erscheinen ihre Gehege wie gemütliche Zimmer. Nachdem das älteste Gebäude im neoklassizistischen Stil während sechs Monaten saniert worden und anschliessend Corona-bedingt länger geschlossen geblieben ist, stehen seine Türen jetzt für Besucher wieder offen.

Den Anlass für die Sanierung gab die schlechte Energiebilanz. Direktor Oliver Pagan zählt abgesehen von der gesteigerten Energieeffizienz drei weitere Vorteile des Umbaus auf: Die Tierhaltung, das Besuchererlebnis und die Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende konnten optimiert werden.

Appetitliche Baumaterialien

Salathé Architekten Basel AG führte den 1,5 Millionen Franken teuren Umbau unter der Devise «Räume weiterdenken und Tiere mitdenken» durch. Anders als bei der Sanierung von gewöhnlichen, von Menschen bewohnten Gebäuden, so erklärt Dominique Salathé, sei die Rücksichtnahme auf unterschiedlichste Bedürfnisse von Mensch und Tier zentral gewesen. An erster Stelle erwähnt der Architekt weder die Energieeffizienz des Gebäudes noch die besonders imposante Raumwirkung, sondern die Tiere. Das Wohl der Tiere, Arbeitsbedingungen, Besuchererlebnis und Energieverbrauch – unterschiedlichste Aspekte seien berücksichtigt und im Ergebnis der Sanierung vereint worden, hiess es an der Medienorientierung vom Mittwoch.

Die Geschichte des Antilopenhauses Infos einblenden Nach dem Raubtierhaus (1904), war das Antilopenhaus das zweite Grossprojekt im Zoo Basel. Für den Bau waren der Architekt Fritz Stehlin und der Ingenieur Eduard Riggenbach verantwortlich. Bei der Eröffnung 1910 war in dem heute nur noch von drei Tierarten bewohnten Haus eine beeindruckende Auswahl von Antilopenarten zu sehen. Ausserdem zogen vier afrikanische Strausse in das Haus ein. 1912 zogen erstmals zwei Giraffen-Bullen aus Tansania ins Haus ein. Über die Jahrzehnte, heisst es in der Medienmitteilung, habe sich der Tierbestand stetig verändert. Ab den 1950er-Jahren wurden erstmals Kleine Kudus und Okapis gehalten. Das Antilopenhaus wurde im Verlauf der vergangenen 111 Jahre immer wieder verändert: 1951 erhielten die Giraffen einen erweiterten Auslauf, 1959–1961 gestaltete der Landschaftsarchitekt Kurt Brägger die Gehege neu. 1988 wurde für die Kleinen Kudus eine Wurfbox mit einer Sichtblende gegen das Publikum eingerichtet, und in den 1990er-Jahren wurden nach und nach die Tragsäulen, das Dach und die Fassade saniert. Die letzte grössere Veränderung erfolgte 2009, als die neue Giraffen-Aussenanlage eröffnet wurde. (seg)

Obschon an der Fassade über dem Eingang in Grossbuchstaben «Antilopenhaus» zu lesen ist, wohnt darin keine einzige Antilope. Im Lauf der Jahre hat sich der Tierbestand im ältesten Tierhaus des Zolli stets verändert. Dafür können Giraffen, Okapis und Kudus beim Essen, Faulenzen und Herumblödeln beobachtet werden. Bei der Wahl des Fassadenanstrichs musste eine Farbe gewählt werden, die für die Bewohner nicht giftig ist. Gleichzeitig, erzählt Salathé, dürfe der Anstrich Giraffe und Co. nicht schmecken und zum Lecken reizen. Ansonsten wäre vermutlich relativ rasch eine nächste Sanierung nötig.

Zwei Okapis verpflegen sich im neu bepflanzten Aussenbereich. Foto: Zoo Basel Das Aussengehege bietet dem Kleinen Kudu Rückzugsgelegenheiten. Foto: Zoo Basel Alle kennen es: Das historische Antilopenhaus im Zolli. Foto: Zoo Basel 1 / 3

Dem Wohl aller drei Tierarten im Antilopenhaus, so sind sich Pagan und Salathé einig, ist Rechnung getragen worden. Der Bodenbelag ist jetzt nicht nur rutschfest, sondern hält die Tiere bei winterlichen Temperaturen auch wohlig warm. Neben einer umfassend sanierten Heizung stellt auch ein neues Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung sicher, dass die Vierbeiner weder schwitzen noch frieren. Zudem profitieren sie auch von den optimierten Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden: In einer neuen Küche kann ihr Futter einfacher zubereitet werden.

