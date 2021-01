Allschwiler Einwohnerrat – Neuer Anlauf für Tempo 30 Das Parlament nimmt die Temporeduktion auf Gemeindestrassen ernst und hat einen Kredit von 140’000 Franken für Planungsarbeiten bewilligt. Regula Vogt

In Allschwil soll auch die Binninger Strasse auf Tempo 30 heruntergesetzt werden. Foto: Daniel Wahl

Klappt es diesmal mit Tempo 30? Nach mehreren gescheiterten Anläufen unternimmt der Allschwiler Einwohnerrat einen neuen Versuch, in der grössten Baselbieter Gemeinde das einzuführen, was andernorts längstens eingeführt ist. Kontroversen darüber, ob der Lärm in übermässig belasteten Gemeindestrassen durch Temporeduktionen wirksam gesenkt werden könnte, und die Auswirkungen der Bauarbeiten an der Hauptverkehrsachse Baslerstrasse haben Tempo 30 neuen Anschub gegeben. Weil wegen des Umbaus der Baslerstrasse die Quartierstrassen stark belastet waren, galt dort temporär Tempo 30. «Ich durfte ein halbes Jahr in einer Tempo-30-Zone leben, es sind Welten», berichtete Pascale Uccella (AVP). Es sei nun höchste Zeit für Tempo 30, hiess es aus den Reihen der SP und der CVP, und Unterstützung gab es auch aus den Fraktionen der EVP/GLP/Grüne und der FDP.

Mit 31 Ja gegen 6 Nein hat nun der Einwohnerrat einen Kredit von 140’000 Franken für Planungsarbeiten bewilligt. Diese sind die Grundlage für die Vorlage zur Einführung und Umsetzung von Tempo 30. Der finanzielle Aufwand inklusive Planung wird auf rund eine Million Franken geschätzt.

Parkplatzbewirtschaftung

Einen neuen Anlauf nimmt Allschwil auch in Sachen Parkraumbewirtschaftung. Im Juni 2015 hat das Stimmvolk eine erste Vorlage abgelehnt. Zur Ablehnung hätten vermutlich geführt, dass das Konzept nicht flächendeckend und zu kompliziert gewesen sei, meinte Gemeinderat Philippe Hofmann. Nun soll das Regime «Blaue Zone mit Anwohnerparkkarten» im ganzen Gemeindegebiet eingeführt werden. Mit der ersten Lesung der neuen Vorlage sind im Einwohnerrat noch keine Entscheide gefallen. Es ist aber bereits klar, dass das Geschäft nicht einfach ohne jeglichen Gegenwind durch das Parlament segeln wird.

Weil das Konzept alle Allschwiler betreffe, solle das Stimmvolk darüber befinden, sagte FDP-Vertreter Nico Jonasch und kündigte den Antrag für ein Behördenreferendum an. Dafür braucht es die Stimmen eines Drittels der anwesenden Ratsmitglieder. Mit Unterstützung kann die FDP allerdings nicht rechnen. Die Ausgangslage sei jetzt eine andere, sagte Florian Spiegel (SVP). Auch Pascale Uccella (AVP) sprach sich deutlich gegen ein Behördenreferendum aus. Sonst müsse man sich fragen, wozu denn die Einwohnerräte da seien.

Projekt Heimatmuseum

Zu den Themen, mit denen sich Allschwil seit Jahren eher schwertut, gehört auch das Heimatmuseum. Das Haus ist seit 2015 geschlossen, nun liegt ein Konzept für ein «kulturelles Mehrspartenhaus» auf dem Tisch.

Für einen Studienauftrag als Machbarkeitsprüfung und die Ausarbeitung eines Vorprojekts hätte der Einwohnerrat am Mittwochabend einen Kredit von 265’000 Franken genehmigen sollen. Dazu kam es nicht. Stattdessen folgte das Parlament einem Antrag der SVP und wies den Bericht der vorberatenden Kommission an den Absender zurück. Die Kommission soll nun das Projekt Heimatmuseum auf mögliche Synergien mit den ebenfalls anstehenden Projekten Jugendfreizeithaus und Mediathek prüfen.